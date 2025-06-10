Yeni Akit'ten Bir Skandal 'Ferdi Zeyrek' Manşeti Daha! Tabutun Başında Ağlayan Kadını Hedef Aldılar

Evinde elektrik akımına kapılan ve tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybeden Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek son yolculuğuna uğurlandı. Türkiye Zeyrek'in ölümüne ağlarken, Yeni Akit'ten skandal bir paylaşım geldi. Zeyrek'in cenaze töreninde tabuta sarılarak ağlayan bir kadının ağlamasına ilişkin haber, "Allah akıl fikir versin" ifadeleriyle servis edildi.

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran’da elektrik akımına kapılmış, organlarının hasar alması sonrasında yoğun bakımda tedavi altına alınmıştı. Günlerdir yoğun bakımda tedavi gören Ferdi Zeyrek'ten dün acı haber geldi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Zeyrek'in tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Zeyrek’in ölüm nedenini 'kardiyak arrest' olarak açıkladı. Ferdi Zeyrek, bugün gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Zeyrek'in ölümü tüm Türkiye'yi yasa boğarken, Daha önce Ferdi Zeyrek ile ilgili "Ferdi Zeyrek çarpıldı" ifadeleri kullanan Yeni Akit'ten skandal bir paylaşım geldi.

'ALLAH AKIL FİKİR VERSİN'

Cenaze sırasında bir vatandaş tabuta sarılarak, "Ablan kurban olsun sana. Ama kurtaracağız tamam mı? Sakın üzülme. Mansur Başkanlar, Özgür'ler var, bitmeyeceğiz" sözlerini sarf etti. Yeni Akit söz konusu videoyu "Allah akıl fikir versin" ifadeleriyle servis etti.

Söz konusu haber ver paylaşım, sosyal medya kullanıcıları tarafından tepkiyle karşılandı.

Yeni Akit'in Skandal Ferdi Zeyrek Haberine Tepki Yağdı! 'Bu Haber mi Şimdi?'Yeni Akit'in Skandal Ferdi Zeyrek Haberine Tepki Yağdı! 'Bu Haber mi Şimdi?'Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

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