İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti

1984 yılında Has Gıda tarafından kurulan Panda, sadece bir dondurma markası değil; aynı zamanda sektörde öncü bir yapıya sahipti. Türkiye’nin ilk tam entegre dondurma fabrikasını kuran Panda, yıllarca televizyon reklamları ve özgün ürünleriyle hafızalarda yer edindi. Yüksek üretim kapasitesi ve kalitesiyle öne çıkan marka, 2010’lu yıllara kadar dondurma pazarının en güçlü oyuncularından biri oldu.