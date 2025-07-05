İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor

Bursa’da meydana gelen 4.3 büyüklüğündeki depremin İstanbul’da büyük oranda hissedilmesinin ardından İstanbul’da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. AFAD depremin Silivri merkezli , 3.8 büyüklüğünde olduğunu açıklarken, Kandilli ise 4.1 olarak açıkladı.

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İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor
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Bursa depreminin ardından İstanbul’da hissedilen bir deprem daha meydana geldi. Depreme ilişkin ilk açıklamada AFAD’dan geldi. AFAD, saat 14.24’te meydana gelen depremin merkezini Silivri, büyüklüğünü 3.8, derinliğini ise 8.85 kilometre olarak açıkladı.

İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor - Resim : 1

AFAD 3.8, KANDİLLİ 4.1 DEDİ

AFAD’ın ardından açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.1 olarak açıkladı. Depremin merkezini Silivri olarak duyuran Kandilli Rasathanesi derinliğini ise 13.3 kilometre olarak duyurdu.

AFAD'DAKİ SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

https://deprem.afad.gov.tr/event-detail/531043

BURSA DEPREMİ DE HİSSEDİLMİŞTİ

Bursa’nın Gemlik ilçesinde son bir haftada 3 deprem meydana gelmiş, son deprem İstanbul’da çok sayıda ilçede hissedilmişti. İlk depremin büyüklüğünü AFAD 3. 9 Kandilli Rasathanesi ise 4.0 olarak duyurmuştu.

İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor - Resim : 2

İkinci depremin büyüklüğü ise 4.2 olarak açıklanmıştı. Gemlik’te 1 Temmuz’da meydana gelen son deprem ise 4.3 olarak kaydedilmişti.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul ve Marmara Bölgesi’nin diğer illerinde de hissedilen depremde herhangi bir olumsuz durum olmadığını söylemişti.

İstanbul'da Hissedilen Bir Deprem Meydana Geldi! Marmara'nın Altı Kaynıyor - Resim : 3

İSTANBUL 23 NİSAN’DA 6.2 İLE SALLANMIŞTI

İstanbul'da 23 Nisan'da öğle saatlerinde meydana gelen deprem, yürekleri ağza getirmişti. AFAD depremin büyüklüğünü 6.2, Kandilli Rasathanesi ise 6.1 olarak açıklamıştı.

Şiddetli sarsıntı sonrası panikleyen vatandaşlar evlerini terk ederken, Fatih'te yalnızca bir metruk binanın yıkıldığı, başka bir bina hasarı ya da can kaybı yaşanmadığı bildirilmişti. Deprem nedeniyle balkondan atlayan 151 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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