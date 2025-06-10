Sakarya’da Eski Eş Dehşeti! Çocuklarının Yanında Kurşun Yağdırdı
Kadın katliamlarının ve şiddetin sonu gelmezken, dehşetin son adresi Sakarya oldu. Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen kadın, eski eşi tarafından silahla vuruldu. Cani erkek gözaltına alınırken, yaralı kadın ise hastanede tedavi altına alındı.
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült
Dehşet veren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen E.K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski eşi R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı.
KURŞUN YAĞDIRDI
Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla eski eşi E.K.'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.
Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Güncelleme: