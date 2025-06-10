Sakarya’da Eski Eş Dehşeti! Çocuklarının Yanında Kurşun Yağdırdı

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Dehşet veren olay, Sakarya'nın Adapazarı ilçesi Değirmenhan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zonguldak'ta yaşayan ve Kurban Bayramı ziyareti için çocuklarının yanına gelen E.K. (48), kısa bir süre önce Zonguldak'tan Sakarya'ya gelen eski eşi R.D. (42) ile çocuklarının evinde tartıştı.

KURŞUN YAĞDIRDI

Tartışmanın büyümesi üzerine R.D., yanında bulunan silahla eski eşi E.K.'ye ateş etti. Kanlar içinde yere yığılan kadın için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı hastaneye sevk edilirken, şüpheli ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA