Ferdi Zeyrek’in Ölümünde 2 Şüpheli Gözaltına Alındı: Kaçak Akımı Bildirmemişler!

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Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek, 6 Haziran günü 23.30 sıralarında havuzda meydana gelen bir arızayı kontrol etmek amacıyla makine dairesine indiği sırada elektrik akımına kapılarak ağır yaralanmıştı. Zeyrek'in kaldırıldığı Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesinde hayatını kaybetmesiyle ilgili Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

KAÇAK AKIMI BİLDİRMEMİŞLER

Yaşanan olayın ardından hazırlanan bilirkişi raporu sonrası Manisa Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla havuzun bakımını yapan Yalçın Ö. ile kaçak akım olduğunu bildirmediği belirlenen Ahmet S. olmak üzere 2 şüpheli gözaltına alındı. Ahmet S.'nin Başkan Zeyrek'in yaşadığı sitede bakım ve güvenlik işleriyle uğraştığı öğrenildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinin alınmaya devam edildiği bildirildi.

Kaynak: İHA