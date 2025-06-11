Tartışma Kanlı Bitti, Bıçaklı Saldırgan Tutuklandı
Osmaniye’de iki kişi arasındaki kavga kanlı bitti. Tartıştığı kişiyi bıçakla yaralayan şahıs tutuklandı.
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Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde İrfanlı Mahallesi'nde N.A. ile S.Y. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce N.A., üzerinde taşıdığı bıçağı çekerek S.Y.’ya saldırdı.
TUTUKLANDI
Vatandaşların araya girmesiyle olay daha fazlada büyümeden önlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından S.Y. götürüldüğü hastanede tedavi altına alınırken, gözaltına alınan N.A. sevk edildiği nöbetçi mahkemece tutuklandı
Kaynak: İHA