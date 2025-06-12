Tokat'ta Orman Yangını! 20 Dönüm Küle Döndü

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Tokat'ın Niksar ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını, yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, dronla havadan görüntülendi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Ormandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yerleşim alanlarına oldukça yakın bir noktada başlayan yangına, ekipler zamanında müdahale ederek büyümesini engelledi. Alevlerle mücadele yaklaşık bir saat sürdü. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında zarar gören yaklaşık 20 dönümlük alanın son durumu, olay sonrası dronla havadan görüntülendi.

Yetkililer, sıcak hava ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: İHA