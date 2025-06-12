Tokat'ta Orman Yangını! 20 Dönüm Küle Döndü

Tokat'ın Niksar ilçesinde Bahçelievler Mahallesi yakınlarında çıkan orman yangını, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle bir saatte söndürüldü. Yaklaşık 20 dönümlük alan zarar görürken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Tokat'ın Niksar ilçesinde yerleşim yerlerine yakın bir noktada çıkan orman yangını, yaklaşık 20 dönümlük alanın zarar görmesine neden oldu. Yangın, dronla havadan görüntülendi.

Yangın, Bahçelievler Mahallesi'ne yakın ormanlık alanda öğle saatlerinde çıktı. Ormandan yükselen yoğun dumanları fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye Niksar Orman İşletme Müdürlüğü ile İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Tokat'ta Orman Yangını! 20 Dönüm Küle Döndü - Resim : 1

Yerleşim alanlarına oldukça yakın bir noktada başlayan yangına, ekipler zamanında müdahale ederek büyümesini engelledi. Alevlerle mücadele yaklaşık bir saat sürdü. Zorlu arazi koşullarına rağmen ekiplerin yoğun çabası sonucu yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü.

Yangının çıkış nedeni henüz netlik kazanmazken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Yangında zarar gören yaklaşık 20 dönümlük alanın son durumu, olay sonrası dronla havadan görüntülendi.

Yetkililer, sıcak hava ve insan kaynaklı ihmaller nedeniyle yangın riskine karşı vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Şanlıurfa'da Yangın Paniği! Petrol İstasyonuna Metreler Kala SöndürüldüŞanlıurfa'da Yangın Paniği! Petrol İstasyonuna Metreler Kala SöndürüldüGüncel

Gönen’de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dönüm Arazi Kül OlduGönen’de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dönüm Arazi Kül OlduYurttan Haberler

Kaynak: İHA

Etiketler
Yangın Tokat
Son Güncelleme:
Ne İnek Sütü Ne Keçi Sütü Ne Manda Yoğurdu! Hepsini Sollayan Tek Şifa Deposu Olarak Biliniyor Ne İnek Sütü Ne Keçi Sütü Ne Manda Yoğurdu! Hepsini Sollayan Tek Şifa Deposu Olarak Biliniyor
Kilis'teki Tarla Yangınında Hasar Oluştu Kilis'teki Tarla Yangınında Hasar Oluştu
Yiyeceklerinizi Streç Filme Sarmadan Önce İki Kere Düşünün Yiyeceklerinizi Streç Filme Sarmadan Önce İki Kere Düşünün
Yine Eski Eş Dehşeti: Sokak Ortasında Vurdu, Mezarlıkta İntihar Etti Yine Eski Eş Dehşeti: Sokak Ortasında Vurdu, Mezarlıkta İntihar Etti
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 242 Yolcu Vardı Cesetler Çıkarılıyor... Düşen Uçaktan Kurtulan Var mı? Flaş Açıklama
Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız