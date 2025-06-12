Gönen’de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dönüm Arazi Kül Oldu

Balıkesir’in Gönen ilçesinde traktörden çıkan kıvılcımın neden olduğu yangında, 50 dönüm buğday ekili arazi zarar gördü. İtfaiye ekipleri yangını söndürürken, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Gönen’de Buğday Tarlasında Yangın: 50 Dönüm Arazi Kül Oldu
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Balıkesir’in Gönen ilçesine bağlı Hacıvelioba Mahallesi’nde buğday ekili tarlada çıkan yangın, yaklaşık 50 dönüm arazinin kül olmasına neden oldu. Edinilen bilgiye göre, ot biçme işlemi sırasında traktörden sıçrayan kıvılcım, kuru buğday tarlasında yangına yol açtı. Rüzgarın da etkisiyle hızla yayılan alevler, ekili alanı kısa sürede sardı.

İhbar üzerine olay yerine hızla ulaşan itfaiye ekipleri, yoğun çaba sonucu yangını kontrol altına alarak söndürdü. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeni ve hasarın boyutuyla ilgili detaylı inceleme başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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