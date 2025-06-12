Kilis'teki Tarla Yangınında Hasar Oluştu

Kilis'te çıkan yangında yaklaşık 150 dönümlük buğday tarlası zarar gördü

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Kilis'teki Tarla Yangınında Hasar Oluştu
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Kilis'te bir tarlada çıkan yangında, yaklaşık 150 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Necmettin Erbakan Mahallesi kırsalındaki buğday tarlasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler, ekili araziye sıçrayan yangını söndürdü.

Yangın nedeniyle yaklaşık 150 dönümlük buğday ekili alanda zarar oluştu.

Kaynak: AA

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