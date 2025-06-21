ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI 2025: En Ucuz ve En Pahalı Özel Üniversiteler Belli Oldu! İşte Bölüm Bölüm Üniversite Fiyatları
2025 TYT'nin ardından, üniversite adayları tercih sürecine yönelik araştırmalarına hız verdi. Bu süreçte özel üniversitelerini tercih etmeyi planlayan öğrenciler, özel üniversite fiyatları, burs olanakları ve bölüm bazlı ücretlendirme gibi konuları yoğun şekilde araştırıyor. Peki 2025 özel üniversite fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı özel üniversite hangisi? İşte bölüm bölüm özel üniversite fiyatları ve burs detayları...
Kaynak: Haber Merkezi
Bugün gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonrası milyonlarca aday üniversite tercih sürecine odaklandı. 2025 TYT sınavının ardından özellikle özel üniversite fiyatları ve burs olanakları öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 2025 özel üniversite fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı özel üniversite hangisi? İşte bölüm bölüm özel üniversite fiyatları ve burs detayları...
2025 ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI
Özel üniversiteler, vakıf üniversitelerinden farklı olarak özel bir işletmeye bağlı, kamu desteği almadan faaliyet gösteren kurumlardır. Her yıl ücretler güncellenir ve üniversitenin belirlediği politikalar çerçevesinde kamuya açıklanır. YÖK, fiyatların yıllık olarak taahhüt edilmesini ve öğrencilerin mali haklarının korunmasını zorunlu kılmaktadır.
BÖLÜMLERE GÖRE ÖZEL ÜNİVERSİTE ÜCRETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?
Bu yıl özel üniversitelerde ücretler, KDV dahil en az 150.000 TL seviyesinden başlıyor. Bölüm türüne ve burs oranına göre rakamlar ciddi şekilde değişebiliyor.
İşte 2025 yılı için genel ücret aralıkları:
%25–%50 Burslu Programlar / MYO: 120.000 – 150.000 TL
Tam Ücretli Lisans Programları: 200.000 – 400.000 TL
Tıp, Diş Hekimliği, Hukuk, Psikoloji, Mühendislik: 700.000 – 1.000.000 TL
Özellikle tıp ve hukuk gibi prestijli bölümlerde ücretler çoğu vakıf üniversitesinde 500.000 TL’nin üzerine çıkıyor.
2025 TIP FAKÜLTESİ FİYATLARI NE KADAR?
Sınav sonrası en çok araştırılan konulardan biri de özel üniversitelerde tıp eğitimi. %25 veya %50 burslu programlar ile tamamen ücretli seçenekler sunuluyor. İşte bazı üniversitelerin 2025 tıp fakültesi fiyatları:
Yeditepe Üniversitesi: Ücretli – 880.000 TL
Başkent Üniversitesi: Ücretli – 820.000 TL
Koç Üniversitesi: %50 Burslu – 800.000 TL
Altınbaş Üniversitesi: %50 Burslu – 357.000 TL
Aydın Üniversitesi: %50 Burslu – 275.000 TL
Ankara Medipol: %25 Burslu – 360.000 TL
Bezmialem Vakıf Üniversitesi: %50 Burslu – 360.000 TL
Bu fiyatlara kayıt, harç ve çeşitli kampüs hizmetleri dahil olabilir. Tercih yapmadan önce üniversitelerin resmi web sitelerindeki “Ücretler” sayfası mutlaka incelenmeli.
EN ÇOK TERCİH EDİLEN ÖZEL ÜNİVERSİTELERİNİN FİYAT LİSTESİ
Tıp, hukuk ve mühendislik gibi bölümlerin yanı sıra sosyal bilimler ve işletme gibi programların da fiyatları üniversitenin sunduğu eğitim kalitesine göre değişiyor. İşte
2025 için bazı popüler vakıf üniversitelerinin fiyat aralıkları:
Bilkent Üniversitesi: 310.000 TL – 620.000 TL
Bahçeşehir Üniversitesi: 400.000 TL – 750.000 TL
İstanbul Bilgi Üniversitesi: 550.000 TL – 745.000 TL
Koç Üniversitesi: 540.000 TL – 700.000 TL
Sabancı Üniversitesi: 550.000 TL
TOBB ETÜ: 600.000 TL – 840.000 TL
Özyeğin Üniversitesi: 450.000 TL – 950.000 TL
Yeditepe Üniversitesi: 580.000 TL – 680.000 TL
EN UCUZ VE EN PAHALI ÖZEL ÜNİVERSİTE HANGİSİ, KAÇ PARA?
Daha uygun fiyatlarla eğitim veren özel üniversiteler, genellikle Anadolu şehirlerinde konumlanıyor. Ayrıca yeni kurulan (5 yaş altı) üniversiteler de daha ekonomik fiyatlarla öğrenci kabul ediyor.
En ucuz özel üniversiteler arasında şunlar yer alıyor:
Çankaya Üniversitesi
KTO Karatay Üniversitesi
Nişantaşı Üniversitesi
Antalya Akev Üniversitesi
Hasan Kalyoncu Üniversitesi
Fenerbahçe Üniversitesi
Şehir faktörü, eğitim ücretlerinde belirleyici unsurlardan biri. İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlerdeki özel üniversiteler, sundukları kampüs olanakları ve yaşam maliyetleriyle daha yüksek fiyatlarla hizmet veriyor.
ÖZEL ÜNİVERSİTE BURSLARI
Üniversite tercihi yapan öğrenciler için burs olanakları da büyük önem taşıyor. Özellikle tam burslu öğrenciler için sadece eğitim ücreti değil, şu ek avantajlar da sunulabiliyor:
Ücretsiz yurt imkanı
Aylık nakit destek bursu
Ücretsiz yemek / ulaşım
Eğitim materyali ve kitap desteği
Bu burslar genellikle ÖSYM başarı sıralamasıyla yerleşen öğrencilere tanınıyor.