ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI 2025: En Ucuz ve En Pahalı Özel Üniversiteler Belli Oldu! İşte Bölüm Bölüm Üniversite Fiyatları

Bugün gerçekleşen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 sonrası milyonlarca aday üniversite tercih sürecine odaklandı. 2025 TYT sınavının ardından özellikle özel üniversite fiyatları ve burs olanakları öğrenciler ve veliler tarafından en çok merak edilen konular arasında yer aldı. Peki 2025 özel üniversite fiyatları ne kadar? En ucuz ve en pahalı özel üniversite hangisi? İşte bölüm bölüm özel üniversite fiyatları ve burs detayları...

2025 ÖZEL ÜNİVERSİTE FİYATLARI

Özel üniversiteler, vakıf üniversitelerinden farklı olarak özel bir işletmeye bağlı, kamu desteği almadan faaliyet gösteren kurumlardır. Her yıl ücretler güncellenir ve üniversitenin belirlediği politikalar çerçevesinde kamuya açıklanır. YÖK, fiyatların yıllık olarak taahhüt edilmesini ve öğrencilerin mali haklarının korunmasını zorunlu kılmaktadır.