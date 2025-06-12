2 Bin 300 Yıllık 26 Eser Görücüye Çıktı

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Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Hasankeyf Müzesi'nde 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser ilk kez ziyaretçilere açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında Hasankeyf ilçesine bağlı Akalin köyünde geçen yıl gerçekleştirilen kurtarma kazılarında elde edilen Helenistik ve Pers döneme ait 39 eserden 26'sı Hasankeyf Müzesi'nde teşhire sunuldu.

Müzede, 2 bin 300 yıllık sikke, küpe, yüzü, bilezik, mühür, sürme kabı, pişmiş toprak kase gibi eserlerin yer aldığı sergi, 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 bin yıllık kadim tarihe sahip ilçenin her bir köşesinde tarih yattığını söyledi.

Akalin köyünde geçen yıl kurtarma çalışması yapıldığını ve 79 kaya mezar bulunduğunu anımsatan İmrak, "Kurtarma çalışması sonucunda yaklaşık 79 mezara ulaşıldı. Bunların içerisindeki eserler bugün Bakanlığımızın 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında Hasankeyf Müzemizde ziyarete açıldı." dedi.

Kaynak: AA