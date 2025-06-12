2 Bin 300 Yıllık 26 Eser Görücüye Çıktı

Hasankeyf Müzesi'nde 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser teşhire sunuldu. Kaymakam Mehmet Ali İmrak “Kurtarma çalışması sonucunda yaklaşık 79 mezara ulaşıldı. Bunların içerisindeki eserler bugün Bakanlığımızın 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında Hasankeyf Müzemizde ziyarete açıldı" dedi.

Son Güncelleme:
2 Bin 300 Yıllık 26 Eser Görücüye Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Batman'ın tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan Hasankeyf Müzesi'nde 2 bin 300 yıllık 26 tarihi eser ilk kez ziyaretçilere açıldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığının 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında Hasankeyf ilçesine bağlı Akalin köyünde geçen yıl gerçekleştirilen kurtarma kazılarında elde edilen Helenistik ve Pers döneme ait 39 eserden 26'sı Hasankeyf Müzesi'nde teşhire sunuldu.

Müzede, 2 bin 300 yıllık sikke, küpe, yüzü, bilezik, mühür, sürme kabı, pişmiş toprak kase gibi eserlerin yer aldığı sergi, 3 ay boyunca ziyarete açık olacak.

Hasankeyf Kaymakamı Mehmet Ali İmrak, gazetecilere yaptığı açıklamada, 12 bin yıllık kadim tarihe sahip ilçenin her bir köşesinde tarih yattığını söyledi.

Akalin köyünde geçen yıl kurtarma çalışması yapıldığını ve 79 kaya mezar bulunduğunu anımsatan İmrak, "Kurtarma çalışması sonucunda yaklaşık 79 mezara ulaşıldı. Bunların içerisindeki eserler bugün Bakanlığımızın 100+2 Süreli Müze Sergileri Projesi kapsamında Hasankeyf Müzemizde ziyarete açıldı." dedi.

Kaynak: AA

Son Güncelleme:
Özbekistan-Gazipaşa Uçuşunun İlk Yolcuları İndi Özbekistan-Gazipaşa Uçuşunun İlk Yolcuları İndi
12 Haziran’da Şans Kimin Yüzüne Gülecek? 12 Haziran’da Şans Kimin Yüzüne Gülecek?
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Astana Büyükelçiliği’ne Ziyaret TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Astana Büyükelçiliği’ne Ziyaret
Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur? Kadınlar Çocuk Sahibi Olmazsa İnsanlık Ne Zaman Yok Olur?
ÇOK OKUNANLAR
63 Yıllık Ünlü Otel Devi İflas Etti: Tatil İçin Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde Rezervasyon Yaptıranlar Diken Üstünde! İflas Etti
SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak SGK Uzmanı Duyurdu: O Ödemelere Zam Geldi! Bu Ay İki Kat Fazla Para Yatacak
Hindistan'da Uçak Düştü! İçinde 242 Yolcu Vardı Cesetler Çıkarılıyor... Düşen Uçaktan Kurtulan Var mı? Flaş Açıklama
Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı Ali Koç Transferde Çıldırdı! 4 Yıldızın İsmi Ortaya Çıktı
Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız Türkiye'nin En Borçlu 20 Şirketi Açıklandı: Listedeki Devlere Çok Şaşıracaksınız