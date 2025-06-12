TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Astana Büyükelçiliği’ne Ziyaret

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Astana Büyükelçiliği’ne Ziyaret
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: “Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan’da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu’dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum”

Kaynak: DHA

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