TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Astana Büyükelçiliği’ne Ziyaret

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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye’nin Astana Büyükelçiliği’ne ziyaret gerçekleştirdi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi: “Türk Devletleri Parlamenter Asamblesi 14'üncü Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğumuz Kazakistan’da, Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Mustafa Kapucu’dan çalışmaları hakkında bilgi aldık. Büyükelçimize ve misyonumuzda görevli personelimize çalışmalarında başarılar diliyorum”

Kaynak: DHA