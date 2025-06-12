Hayat Kurtaran Koltuk! 242 Kişilik Uçaktan Sağ Çıkmıştı! Nerede Oturduğu Belli Oldu

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İçerisinde 244 yolcu taşıyan Air India’ya ait AI171 sefer sayılı yolcu uçağı, Hindistan’ın Gujarat eyaletinde Ahmedabad’daki Meghani Nagar bölgesinde düştü.

KALKIŞTAN 5 DAKİKA SONRA DÜŞTÜ

Londra Gatwick Havalimanı’na gitmek üzere havalanan uçağın kalkışından 5 dakika sonra düşmesi sonrasında facia yaşandı.

2 KİŞİ SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Meghani Nagar bölgesinde düşen uçakta ilk belirlemelere göre, olay yerinde 204 kişinin cesedine ulaşıldığı, 2 kişinin ise sağ olarak çıkarıldığı belirtildi.

Ekiplerin enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ederken, sağ kurtarılan kişilerin hastanede tedavi altına alındığı açıklandı.

Yerel polis görevlileri, ilk tespitlere göre kazada kurtulan olmadığını düşündüklerini dile getirirken, Ahmedabad Emniyet Müdürü G.S. Malik, sağ kurtarılan 2 kişi için bir açıklama yaptı.

'11A NUMARALI KOLTUK'

Air India uçağındaki Ramesh Vishwaskumar Bucharvada adlı yolcunun hayatta olduğunu belirten Malik, yolcuların koltuklarına ilişkin şu bilgiyi verdi: 11A numaralı koltuktaki bir kişi ile hastaneye kaldırılan bir kişi sağ bulundu. Hastanedeki kişi şu anda tedavi altında. Henüz ölü sayısına ilişkin bir şey söyleyemem. Uçak bir yerleşim bölgesine düştüğü için ölü sayısı artabilir.

Kaynak: Haber Merkezi