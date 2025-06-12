Hindistan'daki Uçak Kazasının Ardından Ortaya Çıktı: Uzmanlar Uçağın En Güvenli Koltuğunu Açıkladı

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Hindistan’da yaşanan korkunç uçak kazasının ardından yolcular artık sadece bilet fiyatını değil, koltuk seçimini de sorgulamaya başladı. Peki, olası bir uçak kazasında en güvenli koltuk neresi? İşte detaylar...

Uzmanlar, uçak kazalarında hayatta kalma olasılığını etkileyen birçok faktör olduğunu belirtiyor. Ancak yapılan araştırmalar, özellikle uçağın arka bölümlerinde oturan yolcuların hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

UÇAKTAKİ EN GÜVENLİ KOLTUK NERESİ?

Son yıllarda yaşanan bazı kazalar da bu görüşü destekler nitelikte. Güney Kore’de düşen ve 179 kişinin hayatını kaybettiği Jeju Air uçağında, kurtulanların uçağın en arkasında oturan iki mürettebat olduğu belirtildi. Kazakistan’daki bir başka kazada ise, uçağın arka kısmındaki yolcuların büyük çoğunluğunun hayatta kaldığı tespit edildi.

UZMANLARDAN 5 KRİTİK FAKTÖR

ABD’nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal, uçuş güvenliği uzmanlarıyla görüşerek uçakta hayatta kalma ihtimalini etkileyen 5 temel faktöre dikkat çekti:

Uçağın yapısal bütünlüğü

Güvenlik ekipmanlarının işlevselliği

Yolcuların maruz kaldığı G kuvveti

İç ortamın duman ve ısı durumu

Yangın sonrası çıkışa erişim süresi

O KOLTUKTA OTURANLARIN HİÇ ŞANSI YOK

Uluslararası Hava Güvenliği Müfettişleri Topluluğu Başkanı Barbara Dunn, "Uçakta mucizevi kurtuluşlar olduğu kadar, basit bir tedbirsizlikle hayatını kaybedenler de var. Emniyet kemerini düzgün takmak ve acil çıkışlara yakın oturmak kritik rol oynuyor" dedi. Dunn ayrıca, burun üstü gerçekleşen kazalarda ön sırada oturanların daha büyük risk altında olduğuna dikkat çekti.

UÇAKTA DOĞRU KOLTUK HAYAT KURTARIR

Embry Riddle Havacılık Üniversitesi’nden Prof. Dr. Anthony Brickhouse ise, "Kazalardaki hayatta kalma ihtimali bazen tamamen şans gibi görünse de, doğru koltuk tercihi, güvenlik kurallarına uymak ve panik yapmamak sonucu değiştirebilir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi