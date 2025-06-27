Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor

"YÜZDE 25 KİRA SINIRININ KALDIRILMASI BÜYÜK HATA"

Barınma maliyetlerinin enflasyonu artıran başlıca nedenlerden biri olduğunu belirten Bayram, konut fiyatlarının hala ciddi şekilde yüksek olduğunu vurguladı. Deprem bölgesinde konut inşaatlarının hızla devam ettiğini, devletin bu bölgelerde uygun fiyatlı kiralık konut projeleri planladığını belirten Bayram, "Bu adımlar, kira fiyatlarını dengeleyecektir ancak gerçek düşüş 2028 yılına kadar sürecektir" dedi. Ayrıca, konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasını hatalı bir karar olarak nitelendirdi.