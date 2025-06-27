Emekli Maaşında Yeni Dönem: SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Ek Zam Geliyor
Ekonomist Muhammet Bayram, en düşük emekli maaşının 20 bin TL’ye çıkarılması gerektiğini vurgularken, kira artışındaki yüzde 25 sınırının kaldırılmasını eleştirdi. Memura ek zam beklemediğini belirten Bayram, seyyanen zammın yalnızca emekliler için gündeme gelebileceğini ifade etti.
Kaynak: TGRT Haber
TGRT Haber’e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, Haziran ayı enflasyon verilerindeki değişimleri değerlendirerek yıllık bazda düşüş yaşandığını ancak kira oranlarının yüzde 45’e ulaştığını dile getirdi. Enflasyonun seyrine ilişkin değerlendirmesinde, hane halkı beklentisinin yüzde 24 seviyelerinde olduğunu belirten Bayram, Merkez Bankası’nın yıl sonu için yüzde 29’luk bir enflasyon öngörüsünde bulunduğunu ifade etti.
"EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 20 BİN TL’YE YÜKSELTİLMELİ"
Bayram, daha önce yapılan seyyanen zamları hatırlatarak özellikle bayram dönemlerinde emekli maaşlarının sık sık gündeme geldiğini söyledi. En düşük emekli maaşının yetersiz kaldığını belirten Bayram, "Refah seviyesine ulaşması adına bu rakamın en az 20 bin TL olması gerekiyor" dedi.
"YÜZDE 25 KİRA SINIRININ KALDIRILMASI BÜYÜK HATA"
Barınma maliyetlerinin enflasyonu artıran başlıca nedenlerden biri olduğunu belirten Bayram, konut fiyatlarının hala ciddi şekilde yüksek olduğunu vurguladı. Deprem bölgesinde konut inşaatlarının hızla devam ettiğini, devletin bu bölgelerde uygun fiyatlı kiralık konut projeleri planladığını belirten Bayram, "Bu adımlar, kira fiyatlarını dengeleyecektir ancak gerçek düşüş 2028 yılına kadar sürecektir" dedi. Ayrıca, konut kiralarında uygulanan yüzde 25 zam sınırının kaldırılmasını hatalı bir karar olarak nitelendirdi.
SSK, BAĞKUR EMEKLİLERİNE EK ZAM SİNYALİ
SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerine yapılacak zam oranlarının merakla beklendiğini ifade eden Bayram, kamu işçilerinin zam oranının da kısa sürede netleşeceğini söyledi.
Ancak memur maaşlarının özel sektöre göre oldukça yüksek seviyede olduğunu belirterek, "En düşük memur maaşı 53 bin TL'ye ulaşmışken, memura yeniden seyyanen zam yapılmasını beklemiyorum. Buna karşın, memur emeklilerine ve SSK ile Bağ-Kur emeklilerine seyyanen artış gündeme gelebilir" şeklinde konuştu.