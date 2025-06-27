Japonlar Fiziklerini ve Uzun Ömürlerini İşte Bu Diyete Borçlular

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Dr. Shvets’in açıklamalarına göre, Japon diyeti çoğunlukla az işlenmiş, mevsimine uygun gıdalardan oluşuyor. Büyük porsiyonlardan kaçınılan bu beslenme tarzında, yemeklerin doğallığı ön planda tutuluyor. Sos veya baharat kullanımının sınırlı olması, yiyeceklerin kendi tatlarını öne çıkarmasına olanak tanıyor.

ANA BESİNLER NELER?

Bu diyette temel olarak pirinç, erişte, tofu, balık, deniz yosunu, natto (fermente soya), meyve ve sebzeler tüketiliyor. Japon mutfağında şeker ve yağ kullanımı yok denecek kadar az. Et ve süt ürünleri ise çok sınırlı şekilde yer alıyor.

Dr. Shvets, geleneksel Japon diyetinin modern Japon mutfağından farklılaştığını da belirtiyor. Çin ve Batı mutfaklarından etkilenen çağdaş tariflerin aksine, geleneksel Japon sofralarında daha fazla balık ve pirinç yer alıyor. Bu da Okinawa diyetiyle benzerlik gösteriyor.

ESTETİK VE YAVAŞ TÜKETİM KÜLTÜRÜ

Japonlar yemeklerini yalnızca besin kaynağı olarak değil, aynı zamanda estetik bir deneyim olarak görüyor. Tabaklarda renk ve doku uyumu önemli. Yemekler çubuklarla ve yavaş tempoyla tüketiliyor, bu da hem doygunluk hissini artırıyor hem de sindirimi kolaylaştırıyor.

ANTİOKSİDAN VE LİF ZENGİNİ

Beslenme uzmanı, Japon diyetinin zengin bir vitamin ve mineral profiline sahip olduğunu vurguluyor. Omega-3 yağ asitleri, antioksidanlar, C, A ve E vitaminleri, kalsiyum, demir ve potasyum bu diyetin temel bileşenleri arasında. Özellikle deniz yosunu ve balık, kalp ve beyin sağlığı için önemli katkılar sunuyor.

Japonların günlük diyetinde turşular ve fermente edilmiş ürünler büyük yer tutuyor. Bu besinler, doğal probiyotik içerikleriyle bağırsak florasını güçlendiriyor, sindirimi kolaylaştırıyor ve bağışıklık sistemini destekliyor.

KİLO KONTROLÜNDE ETKİLİ

Doygunluk hissine ulaşmadan sofradan kalkmayı öneren Japonlar, bu sayede sağlıklı kiloyu korumada başarı sağlıyor. Düşük yağ ve şeker oranıyla öne çıkan bu diyet, obezite riskini en aza indiriyor.

ÖMRÜ UZATIYOR

Araştırmalar, Japon diyetiyle beslenen bireylerin erken ölüm riskinin Batılı diyetleri uygulayanlara göre yüzde 15 daha az olduğunu gösteriyor. Bu diyetin, tip 2 diyabet ve kalp damar hastalıkları gibi kronik rahatsızlıkların önlenmesinde de etkili olduğu ifade ediliyor.

UYARI:

Bu içerik yalnızca bilgilendirme amacı taşımakta olup herhangi bir sağlık sorunu durumunda mutlaka uzman bir doktora danışılması önerilir.

Kaynak: Haber Merkezi