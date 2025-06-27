Altının Tahtı Sallanıyor! Haftalar Sonra Büyük Çöküş
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın, jeopolitik risklerin azalması ve küresel ticaret görüşmelerindeki olumlu gelişmelerle birlikte sert bir düşüş yaşadı. Son dört haftanın en düşük seviyesine gerileyen ons altın fiyatı, piyasaların risk iştahındaki artışla birlikte değer kaybetmeye devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Orta Doğu'da sağlanan ateşkesin ardından bölgedeki tansiyonun düşmesi ve ABD'nin Çin ile ticaret alanında ilerleme sağlaması, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden oldu. Avrupa borsalarında da toparlanma işaretleri gözlenirken, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte altına olan talep zayıfladı.
ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile kapsamlı bir ticaret anlaşmasına imza attıklarını duyururken, Hindistan ile de büyük bir anlaşmanın yolda olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği cephesinden de ABD ile anlaşmaya hazır olduklarına dair mesajlar geldi. Bu gelişmeler, altının güvenli liman algısını gölgede bıraktı.
ALTIN 4 HAFTANIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE
Küresel piyasalarda artan risk iştahı altının ons fiyatını baskı altında bırakıyor. TSİ 15.30 itibarıyla yüzde 1,72 değer kaybeden ons altın 3.255 dolara gerileyerek son bir ayın en düşük seviyesini gördü. Hafta genelinde bakıldığında ise altın, yüzde 3’ü aşan kayıpla dikkat çekiyor.
13 Haziran’da İsrail’in İran’a yönelik saldırıları sonrası yükselişe geçen altın, bugün itibarıyla bu seviyenin de altına inmiş durumda.
MERKEZ BANKALARININ ETKİSİ SÜRÜYOR
Analistler, merkez bankalarının altın alımlarının fiyatları destekleyen önemli bir unsur olmaya devam ettiğini vurgularken, özellikle gelişmekte olan ülkelerin rezerv politikalarının bu süreci etkilediğine dikkat çekiyor.
ABD dolarının diğer majör para birimleri karşısındaki performansını ölçen dolar endeksi ise yüzde 0,06’lık sınırlı bir gerilemeyle 97,09 seviyesinde işlem gördü.
PİYASALAR YENİ GÜNDEME ODAKLANDI
Analistlere göre yatırımcılar şu sıralar Orta Doğu’daki gelişmeleri geri plana alarak, yapay zekâ yatırımları, NATO'nun savunma harcamaları ve Almanya'nın dev altyapı projeleri gibi yeni gündem maddelerine yönelmiş durumda. ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimi sinyalleri de piyasaların radarındaki bir diğer önemli başlık.