Altının Tahtı Sallanıyor! Haftalar Sonra Büyük Çöküş

Orta Doğu'da sağlanan ateşkesin ardından bölgedeki tansiyonun düşmesi ve ABD'nin Çin ile ticaret alanında ilerleme sağlaması, yatırımcıların riskli varlıklara yönelmesine neden oldu. Avrupa borsalarında da toparlanma işaretleri gözlenirken, belirsizliklerin azalmasıyla birlikte altına olan talep zayıfladı.

ABD Başkanı Donald Trump, Çin ile kapsamlı bir ticaret anlaşmasına imza attıklarını duyururken, Hindistan ile de büyük bir anlaşmanın yolda olduğunu açıkladı. Avrupa Birliği cephesinden de ABD ile anlaşmaya hazır olduklarına dair mesajlar geldi. Bu gelişmeler, altının güvenli liman algısını gölgede bıraktı.