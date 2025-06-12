49. Hitit Rallisi, 14-15 Haziran'da Yapılacak

49. Hitit Rallisi, 14-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek. Organizasyon, 14 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’deki start seremonisinin ardından 17.30’da Beypazarı 75. Yıl Bulvarı’nda başlayacak.

49. Hitit Rallisi, 14-15 Haziran'da Yapılacak
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49. Hitit Rallisi, 14-15 Haziran tarihlerinde Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yapılacak.

Ankara Otomobil Spor Kulübünün açıklamasına göre, organizasyon, 14 Haziran Cumartesi günü saat 17.00’deki start seremonisinin ardından 17.30’da Beypazarı 75. Yıl Bulvarı’nda başlayacak.

Ekipler, 15 Haziran Pazar günü ise saat 09.00'dan itibaren sırasıyla Macun, Karaören ve Petrol Ofisi Maxima etaplarını ikişer kez geçecek.

Toprak etaplarda gerçekleştirilecek yarışın ödül töreni, aynı gün saat 17.00’de yapılacak.

Kaynak: AA

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