Yine Eski Eş Dehşeti: Sokak Ortasında Vurdu, Mezarlıkta İntihar Etti

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Türkiye'de kadına yönelik şiddet vakaları son yıllarda endişe verici boyutlara ulaştı. Her gün birçok kadın, fiziksel, psikolojik ya da ekonomik şiddete maruz kalıyor. Dehşetin bu seferki adresi Balıkesir oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Altınova Mahallesi'nde sabah saatlerinde yaşanan silahlı saldırı, mahalle sakinlerini korkuya sürükledi. Edinilen bilgilere göre, kebapçılık yaptığı öğrenilen 43 yaşındaki A.A., dört yıl önce ayrıldığı eşi C.A.'yı işe gitmek üzere evinden çıktığı sırada apartman önünde durdurdu. Yanında taşıdığı tabancayla eski eşine ateş eden A.A., kadını çenesinden ve omzundan yaraladı.

Saldırı sırasında olay yerinde bulunan komşu B.A.'yı da hedef alan A.A.'nın silahı bu kez tutukluk yaptı. Bunun üzerine olay yerinden kaçan saldırgan, Altınova Mezarlığı'na giderek orada gizlendi. Kısa süre sonra jandarmaya gelen bir ihbar üzerine mezarlığa giden ekipler, A.A.'nın aynı silahla yaşamına son verdiğini tespit etti.

İki çocuk annesi C.A.'nın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı ve hayati tehlikeyi atlattığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma ise jandarma ekipleri tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: İHA