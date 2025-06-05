Erkek Şiddeti Bitmiyor... 5 Ayda 168 Kadın Öldürüldü: Katil Hep Tanıdık!

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Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu (TKDF), 2025 yılının ilk 5 ayı ile mayıs ayına ilişkin kadın cinayetleri raporunu yayımladı. Rapora göre, geçen ay Türkiye'de toplam 30 kadın, erkekler tarafından öldürüldü. Yılın ilk 5 ayında ise toplam 168 kadın ölümü yaşandı. Bunlardan 127'si cinayet olarak, 41 tanesi şüpheli ölüm olarak kayıtlara geçti.

Hayatını kaybeden kadınların medeni durumlarına ilişkin veriler mayıs ayı raporunda yer aldı. Buna göre öldürülen kadınlardan 12’si evli, 7’si bekar, 5’i boşanmış, 1’i yalnızca dini nikahlıydı. 5 kadının medeni durumu ise tespit edilemedi. Cinayet kurbanı olan kadınlardan en küçüğü 19, en büyüğü ise 65 yaşındaydı. En yüksek oranın yüzde 37,79 ile 19-29 yaş aralığındaki kadınlara ait olduğu belirtildi.

KATİL HEP EN YAKINLARI

Kadınların kimler tarafından öldürüldüğüne ilişkin veriler de dikkat çekici. Rapora göre, 10 kadın aile bireyleri tarafından öldürüldü. 6 kadın boşandığı ya da boşanma sürecinde olduğu erkek tarafından yaşamını yitirdi. 4 kadın birlikte olduğu erkek, 2 kadın ayrılmak istediği veya reddettiği erkek, 2 kadın ise tanıdığı biri tarafından öldürüldü.

Kadınların ölüm nedenlerine ilişkin detaylarda, 15 cinayette ateşli silahların kullanıldığı bildirildi. Geri kalan cinayetlerde ise kesici aletler, boğma ve darp gibi yöntemler kullanıldı.

Kadınların çoğunun kendi yaşam alanlarında öldürülmüş olması raporda öne çıkan başka bir detaydı. 17 kadın kendi evinde ya da yaşadığı alanda hayatını kaybetti. Rapora göre, 4 kadın kamusal alanlarda öldürüldü. Bu alanlar arasında sokaklar, parklar ve alışveriş yerleri bulunuyor. Mayıs ayında 4 kadın ise çalıştıkları yerde öldürüldü. 2 kadın ise kırsal bölgelerde, genellikle izole ya da müdahalenin zor olduğu yerlerde katledildi.

5 AYDA 168 KADIN ÖLÜMÜ

Federasyonun raporuna göre yılın ilk 5 ayında 168 kadın erkekler tarafından öldürüldü. 127 kadın cinayeti işlenirken, 41 kadının ölümü ise kayıtlara şüpheli olarak geçti. 19-35 yaş aralığındaki kadınların oranı yüzde 49 ile en yüksek oran oldu.

Kadınlar en çok evinde öldürüldü. 101 kadın yaşadığı alanda öldürülürken, 31 kadın kamusal alanda, 6 kadın iş yerinde, 10 kadın ormanlık alanda ve 6 kadın deniz/göl kenarında katledildi.

Öldürülen kadınların 72'si evli, 44'ü bekar, 15'i boşanmış, 2'si dini nikahlıydı. 35 kadının ise medeni durumuna ait bilgi bulunamadı.

Kadınlar en çok ateşli silahla öldürüldü. 84 kadın ateşli silahla, 31 kadın kesici aletle, 9 kadın boğularak, 6 kadın yüksekten düşme sonucu, 7 kadın asılı halde bulunarak, 4 kadın darp nedeniyle hayatını kaybetti. 27 kadının ölüm nedeniyse bilinmiyor.

Öldürülen kadınların 60'ının katili aile içinden oldu. 25 kadın boşandığı ya da boşanma aşamasında olduğu erkek tarafından katledildi. 10 kadın ayrılmak istediği için, 16 kadın birlikte yaşadığı erkek tarafından, 7 kadın ise tanıdığı bir erkek tarafından hayattan koparıldı. 6 kadının ölüm nedeni bilinmezken, 41 kadının ölümü ise şüpheli olarak kayıtlara geçti.