Sofralarımızdan Eksik Etmiyoruz Ama... Zeytinyağındaki Hileleri Bakanlık İfşa Etti

Tarım ve Orman Bakanlığı, geçen yıldan beri gıdada hile yapan firma ve markaları açıklamayı sürdürüyor. Son listede zeytinyağlarında yapılan sahtecilik dikkat çekti. Düşük kaliteli zeytinyağı katılması ve tohum yağı kullanılması en yaygın hileler oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Sofralarımızdan Eksik Etmiyoruz Ama... Zeytinyağındaki Hileleri Bakanlık İfşa Etti
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi sürekli güncelleniyor. Geçtiğimiz yıldan beri düzenli olarak açıklanan listeye her defasında yeni firmalar ekleniyor. Vatandaşın sağlığını hiçe sayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar açıklanıyor.

Sofralarımızdan Eksik Etmiyoruz Ama... Zeytinyağındaki Hileleri Bakanlık İfşa Etti - Resim : 1

Peynirci Umut Gıda ve Süt Ürünleri firmasına ait Hataylı Peynirci Umut markalı natürel sızma zeytinyağına daha düşük kaliteli zeytinyağı karıştırıldığı belirlendi. Yiğit Zeytincilik firmasına ait 2 litrelik Lio marka natürel sızma zeytinyağında da aynı hile ortaya çıkarıldı.

HEP AYNI HİLE!

Paşa Mandıra firmasının 5 litrelik natürel sızma zeytinyağına tohum yağları karıştırıldığı belirlendi. Onay Ticaret'e ait Özel Peynircim markalı 2 litrelik sızma zeytinyağında da tohum yağı tespit edildi. Aynı firmaya ait Yeni Körfez ve Ayvalık markalı 5 litrelik zeytinyağlarında da yine tohum yağı bulundu.

Sofralarımızdan Eksik Etmiyoruz Ama... Zeytinyağındaki Hileleri Bakanlık İfşa Etti - Resim : 2

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Zeytinyağı Taklit
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