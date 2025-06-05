Kahvaltının Vazgeçilmezi Peynirde Korkunç Hile! İçinden Çıkan Şoke Etti

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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın taklit ve tağşiş listesi genişliyor. Geçtiğimiz yıldan beri düzenli olarak açıklanan listeye her seferinde yeni firmalar ekleniyor. Vatandaşın sağlığını hiçe sayarak ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan firmalar bir bir ifşa ediliyor.

Son olarak listeye Bursa'da üretim yapan Moni Süt ve Süt Ürünleri firmasına ait Özlüce marka peynir girdi. Bir kiloluk tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ kullanıldığı ortaya çıktı. Aynı markaya ait 2 kilogramlık aynı üründe ise düşük yağ oranı tespit edildi.

'PES' DEDİRTEN HİLELER

Samsun'da üretim yapan Otat Gıda'ya ait yarım yağlı beyaz peynir ürünü ile Ordu'da üretim yapan Koraç Gıda'nın taze yağlı kaşar peyniri ürünlerinde de düşük yağ oranı tespiti yapıldı. Kastamonu'da faaliyet gösteren İflas Hal. Takış Gıda firmasına ait Takışoğlu markalı tam yağlı taze kaşar peynirinin de düşük yağ oranına sahip olduğu belirlendi.

NATAMİSİN TESPİT EDİLDİ

Listeye giren bir başka firma ise Mutum Süt Ürünleri oldu. Bir kilogramlık tam yağlı eritme peynirinin içinde natamisin tespiti yapıldı.

NATAMİSİN NEDİR?

Natamisin, mantarların ürettiği doğal bir antibiyotik olup, bazı bakterilere ve mantarlara karşı etkili bir bileşiktir. Gıda sektöründe koruyucu olarak kullanılır ve özellikle peynir, et ürünleri gibi işlenmiş gıdalarda küf ve maya gelişimini önlemek amacıyla tercih edilir.