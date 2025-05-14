Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Hile! Natamisin Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada taklit ve tağşiş yapan firmaları ifşa etmeyi sürdürüyor. Son açıklanan listede, kahvaltı sofralarının vazgeçilmezi olan peynir ve tereyağı ürünlerinde sahtecilik yapıldığı ortaya çıktı. Bazı markalarda bitkisel yağ, nişasta ve natamisin tespit edildi.

Baybars Ergün Baybars Ergün
Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Hile! Natamisin Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yaptığı denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların listesini güncellemeye devam ediyor. Ekim 2024’ten bu yana birçok markanın yer aldığı bu listede, son olarak çeşitli peynir ve tereyağı ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti. Özellikle kaşar ve tulum peynirlerinde bitkisel yağ, nişasta ve natamisin gibi maddelerin tespit edilmesi, bu ürünlerin içeriği konusunda ciddi soru işaretlerine yol açtı.

PEYNİR VE TEREYAĞINDA HİLE

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Liste her geçen gün güncelleniyor. Taklit ve tağşiş listesine son olarak kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir ve tereyağı markaları girdi.

BİTKİSEL YAĞ, NATAMİSİN, NİŞASTA...

ATK Süt ve Süt Ürünleri firmasının Emirdağ markalı tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ tespiti ile yağ oranının düşük olması tespiti yapıldı. Zahide Ceylan-Rojda Ceylan Ortaklığı firmasına ait Arz marka bir kiloluk kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edildi. Başak Süt ve Süt Ürünleri firmasına ait Süt Çiftliği markalı kaşar peynirinde de yine bitkisel yağ bulundu. Mag Süt Ürünleri firmasına ait Çamoluk markasıyla piyasaya sürülen tam yağlı tulum peyniri ürününde ise bitkisel yağ, natamisin ve nişasta tespiti yer aldı.

DÜŞÜK YAĞ ORANI HİLESİ

Öte yandan tereyağında yapılan hileler de dikkat çekti. Aybey Süt Ürünleri firmasına ait Çavdar Kızı markalı tereyağının yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Ayrıca tereyağında bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. Aynı firmanın Aybey markalı tereyağında da aynı hilelerin yapıldığı tespit edildi.

Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Hile! Natamisin Tespit Edildi - Resim : 1

Etiketler
Taklit Tağşiş gıda Peynir Tarım ve Orman Bakanlığı Tereyağı
Soma'daki Maden Faciasının 11. Yılı: Acılar İlk Günkü Kadar Taze... Soma'daki Maden Faciasının 11. Yılı
TRT'ye Çıkarılan İsme Tepki Yağdı: 35 Kişinin Ölümünden Yargılanıyor... TRT'ye Çıkarılan İsme Tepki Yağdı
Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı Zeka Seviyesini Yükselten Basit Tüyo! Uzmanı Açıkladı
Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı Hangi Besinler Yaşlanmayı Yavaşlatıyor? Yeni Araştırma Ortaya Çıkardı
ÇOK OKUNANLAR
Ünlü Oyuncu Barış Arduç Soluğu Mahkemede Aldı Ünlü Oyuncu Soluğu Mahkemede Aldı
Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı! Fatura Desteğinden Kimler Faydalanabilir? Elektrik Faturalarında Yeni Dönem: Devlet Desteği Sınırlandı
Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu Ünlü Tavuk Zinciri Sahibi Dev Holding Battı! Tüm Şubeleri Ayrı Davalık Oldu
Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama Prof. Dr. Bektaş'tan Akdeniz'de 6 Büyüklüğündeki Depremin Ardından Açıklama
Ebrar Kararkurt Rusya'yı Terk Etti, İstikamet Sultanlar Ligi: İşte Yeni Takımı Rusya'yı Terk Etti, İstikamet Sultanlar Ligi