Kahvaltı Sofralarının Vazgeçilmezinde Hile! Natamisin Tespit Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yaptığı denetimlerin ardından taklit ve tağşiş yaptığı belirlenen firmaların listesini güncellemeye devam ediyor. Ekim 2024’ten bu yana birçok markanın yer aldığı bu listede, son olarak çeşitli peynir ve tereyağı ürünlerinde yapılan hileler dikkat çekti. Özellikle kaşar ve tulum peynirlerinde bitkisel yağ, nişasta ve natamisin gibi maddelerin tespit edilmesi, bu ürünlerin içeriği konusunda ciddi soru işaretlerine yol açtı.

PEYNİR VE TEREYAĞINDA HİLE

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıdada sahtecilik yapan firmaları açıklamaya devam ediyor. Liste her geçen gün güncelleniyor. Taklit ve tağşiş listesine son olarak kahvaltının vazgeçilmezleri arasında yer alan peynir ve tereyağı markaları girdi.

BİTKİSEL YAĞ, NATAMİSİN, NİŞASTA...

ATK Süt ve Süt Ürünleri firmasının Emirdağ markalı tam yağlı taze kaşar peynirinde bitkisel yağ tespiti ile yağ oranının düşük olması tespiti yapıldı. Zahide Ceylan-Rojda Ceylan Ortaklığı firmasına ait Arz marka bir kiloluk kaşar peynirinde bitkisel yağ tespit edildi. Başak Süt ve Süt Ürünleri firmasına ait Süt Çiftliği markalı kaşar peynirinde de yine bitkisel yağ bulundu. Mag Süt Ürünleri firmasına ait Çamoluk markasıyla piyasaya sürülen tam yağlı tulum peyniri ürününde ise bitkisel yağ, natamisin ve nişasta tespiti yer aldı.

DÜŞÜK YAĞ ORANI HİLESİ

Öte yandan tereyağında yapılan hileler de dikkat çekti. Aybey Süt Ürünleri firmasına ait Çavdar Kızı markalı tereyağının yağ oranının düşük olduğu ortaya çıktı. Ayrıca tereyağında bitkisel yağ kullanıldığı belirlendi. Aynı firmanın Aybey markalı tereyağında da aynı hilelerin yapıldığı tespit edildi.