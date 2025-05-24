Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu
Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimi tartışmalarına çevirlmişken, efsane başkan Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu. İşte detaylar!
Kaynak: Fanatik
Fenerbahçe’de Süper Lig şampiyonluğu yarışında Galatasaray’a kaybedilirken, Başkan Ali Koç istifa çağrılarının hedefi oldu. Tribünlerden sesler yükselirken, kongre üyeleri kulübü olağanüstü seçimli genel kurulu seçime götürmek için imza kampanyası başlattı.
Geçtiğimiz gün Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ve Başkan Ali Koç sürpriz bir şekilde görüştü. Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’tan seçimi eylülde değil haziranda yapmasını istediği iddia edildi.
Fanatik’ten Samet Çayır’ın haberine göre, Aziz Yıldırım, Ali Koç’a aday olmama şartını da açıkladı. Eylül ayındaki seçimin geç olduğunu kaydeden Aziz Yıldırım, haziranda yapılması durumunda aday olmayacağını belirtti.
İkilinin önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşmesi bekleniyor.