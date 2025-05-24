Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu

Fenerbahçe'de gözler başkanlık seçimi tartışmalarına çevirlmişken, efsane başkan Aziz Yıldırım'ın kararı belli oldu. İşte detaylar!

Kaynak: Fanatik

Aziz Yıldırım Fenerbahçe
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Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu - Resim: 1

Fenerbahçe’de Süper Lig şampiyonluğu yarışında Galatasaray’a kaybedilirken, Başkan Ali Koç istifa çağrılarının hedefi oldu. Tribünlerden sesler yükselirken, kongre üyeleri kulübü olağanüstü seçimli genel kurulu seçime götürmek için imza kampanyası başlattı.

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Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu - Resim: 2

Geçtiğimiz gün Fenerbahçe’nin efsane başkanı Aziz Yıldırım ve Başkan Ali Koç sürpriz bir şekilde görüştü. Aziz Yıldırım’ın Ali Koç’tan seçimi eylülde değil haziranda yapmasını istediği iddia edildi.

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Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu - Resim: 3

Fanatik’ten Samet Çayır’ın haberine göre, Aziz Yıldırım, Ali Koç’a aday olmama şartını da açıkladı. Eylül ayındaki seçimin geç olduğunu kaydeden Aziz Yıldırım, haziranda yapılması durumunda aday olmayacağını belirtti.

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Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu - Resim: 4

İkilinin önümüzdeki günlerde bir kez daha görüşmesi bekleniyor.

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