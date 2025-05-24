Fenerabahçe'de Aziz Yıldırım'ın Adaylık Kararı Belli Oldu

Fanatik’ten Samet Çayır’ın haberine göre, Aziz Yıldırım, Ali Koç’a aday olmama şartını da açıkladı. Eylül ayındaki seçimin geç olduğunu kaydeden Aziz Yıldırım, haziranda yapılması durumunda aday olmayacağını belirtti.