Soma'daki Maden Faciasının 11. Yılı: Acılar İlk Günkü Kadar Taze...

Cumhuriyet tarihinin en büyük maden kazası olarak hafızalara kazınan Soma faciasının üzerinden 11 yıl geçti. 13 Mayıs 2014’te yaşanan kazada hayatını kaybeden 301 madencinin aileleri, geçen yıllara rağmen sevdiklerinin yokluğunu her gün derinden hissediyor. Facianın yıldönümünde, Valilik, Büyükşehir Belediyesi, Kaymakamlık ve Soma Belediyesi tarafından Madenci Şehitliği'nde bir anma programı düzenlenecek.

'HER ŞEYİMİZİ KAYBETTİK'

Soma 301 Madenciler Derneği Başkanı İsmail Çolak, oğlu Uğur’un da aralarında bulunduğu 301 madencinin hayallerinin ellerinden alındığını belirterek, “Sadece Uğur Çolak değil, Uğur'dan başka 300 kader arkadaşı vardı. Onların da hayalleri vardı mutlaka. Çocuklarının okuyup faydalı bir insan olması, evlenip yuva kurması... Ama hayalleri, her şeyimizi kaybettik.” sözleriyle yaşadığı acıyı anlattı.

'MAYIS AYININ GELMESİNİ HİÇ İSTEMİYORUZ'

Çolak, facia sonrası şehit madenci ailelerinin bir araya geldiği dernekte, dayanışmayı sürdürmeye çalıştıklarını da vurguladı: “Eksikliklerimiz çok. En büyük eksikliğimiz evlatlarımızın olmaması. Mesela çocukların bir bayramda ya da özel günlerde babalarının olmaması... Biz bayramların gelmesini, mayıs ayının gelmesini hiç istemiyoruz. Ben madenciyim. Allah bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmasın.”

'EŞİMİ BUGÜN KAYBETMİŞ GİBİYİM'

Eşi Erdoğan Köse’yi kaybeden Gülfidan Köse ise 11 yıldır çocuklarıyla birlikte özlem ve acı içinde yaşadıklarını belirtti. “Bugün kaybetmiş gibiyim eşimi. Yani 11 seneden beri eşimin yokluğunu, acısını her gün yaşıyoruz. 11 yıldan beri çocuklarımla çektiğimi bir ben bilirim.” diyen Köse, çocuklarının hâlâ babalarını aradığını dile getirdi.

Köse, eşinin çocuklarına duyduğu sevgiyi ve eğitimlerine verdiği önemi şu sözlerle aktardı: “Çocuklarımı okutayım, bir yerlere getireyim. Benim için en büyük zenginlik bu.” Eşinin bu hayalini, oğullarının mezun olmasıyla bir nebze gerçekleştirebildiklerini söyleyen Köse, onun yokluğunun her özel günde daha da derinden hissedildiğini anlattı.

SOMA MADEN FACİASI

Soma Kömürleri AŞ'nin işlettiği, yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından galeriler dumanla dolmuş, 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılmış, 301 işçi yaşamını yitirmişti.

Tüm ülkeyi üzüntüye boğan facianın ardından 3 gün yas ilan edilmiş, ülke genelindeki tüm camilerden sela okunmuş, cuma namazı sonrası dualar edilmişti.

Maden faciasında yaşamını yitiren işçilerden 39'unun mezarının bulunduğu Soma Mezarlığı içinde Madenciler Şehitliği oluşturulmuştu.

Olayın ardından Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklanmış ve "Soma Maden Faciası Davası" süreci başlamıştı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi, daha sonra 5 tutuklu sanıkla devam eden yargılamada sanıkların 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanık hakkında adli kontrol kararı uygulanmasına, 37 sanığın beraatine karar vermiş, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl altışar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti.

Yargıtay 12. Ceza Dairesi, yeniden yargılama sürecinin tamamlanmasının ardından 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame ise 2023'ün Aralık ayında Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmiş, yapılan yargılama sürecinde 29 Nisan'daki karar duruşmasında haklarında dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etmiş 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırılmıştı.

Kaynak: AA