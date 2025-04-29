Soma Faciası Davasında Karar Çıktı! Adalet Nerede?

2014 yılında Manisa Soma’da 301 madencinin hayatını kaybettiği faciaya ilişkin davada karar çıktı. Dava açılan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat ederken, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

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Soma Faciası Davasında Karar Çıktı! Adalet Nerede?

13 Mayıs 2024 yılında Manisa'nın Soma ilçesinde madende meydana gelen göçükte 301 işçinin hayatını kaybetmesine ilişkin davada karar açıklandı.

10 KİŞİ BERAAT ETTİ

Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 28 kamu görevlisinden 10'u beraat ederken, 18'i ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında hapis cezasına çarptırıldı.

Soma Faciası Davasında Karar Çıktı! Adalet Nerede? - Resim : 1

'ADALET ENKAZIN ALTTA KALDI'

Mahkeme kararına tepki gösteren hayatını kaybeden madencilerin ailelerinin avukatlarından Murat Kemal Gündüz, şunları söyledi: Toplam 28 sanıktan 10'u hakkında beraat kararı verdi. Gerekçesini şu anda bilemiyoruz. Daha sonra açıklamalar görünecektir. 18 sanık hakkında ise 5 ay ila 6 ay 7 gün arasında değişen mahkumiyet kararı verildi. Bu karar hiçbir şekilde adalet sağlamayan bir karardır. Adalet sağlanamadı. Demin aileler içeride diyorlardı ki adalet enkazın altta kaldı. Doğrudur. Adalet enkazın altta kaldı.

Soma Faciası Davasında Karar Çıktı! Adalet Nerede? - Resim : 2

Duruşmayı takip eden CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu ise sanıkların en alt düzeyde cezalandırılarak adeta ödüllendirildiğini söyledi.

'YARGI, KENDİNE AĞLASIN'

Faciada hayatını kaybeden madenci Uğur Çolak'ın annesi Gülsüm Çolak, şöyle isyan etti: 11 yıldan beri çektiğimizi Rabbim ile biz biliyoruz. Keşke bu kamu görevlileri de 2015'teki ana davanın mahkemesinde yargılansaydı. Aynı acıyı bize tekrar tekrar yaşattılar. 6. duruşmaydı bu ki resmen bir film seyrettik. Yargı bundan sonra kendine ağlasın. Artık halkın yargıya güveni kalmadı.

Soma Faciası Davasında Karar Çıktı! Adalet Nerede? - Resim : 3

DAVA SÜRECİNDE NELER OLDU?

Manisa'nın Soma ilçesinde Soma Kömürleri A.Ş. tarafından işletilen ve yaklaşık 5 bin kişinin çalıştığı maden ocağında 13 Mayıs 2014'te vardiya değişimi sırasında çıkan yangının ardından dumanla dolan galerilerden 96 saat süren çalışmalar sonucu 486 işçi kurtarılırken 301 işçinin cansız bedenine ulaşıldı.

Soma Faciası Davasında Karar Çıktı! Adalet Nerede? - Resim : 4

Olayın ardından başlatılan soruşturmalar kapsamında Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdürü Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, teknik müdür İsmail Adalı, teknik nezaretçi Ertan Ersoy ve emniyet teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik tutuklandı.

Soma Faciası Davasında Karar Çıktı! Adalet Nerede? - Resim : 5

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinde görülen dava sürecinde 5 tutuklu sanığın 15 yıl ile 22 yıl 6 ay arasında değişen hapisle cezalandırılmasına, 9 sanığın adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına, 37 sanığın beraatine karar verilirken İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 14. Ceza Dairesi ise Can Gürkan'ın yurt dışı yasağı konularak tahliye edilmesine hükmetmişti.

Öte yandan, Yargıtay 12. Ceza Dairesinin yerel mahkeme kararını bozması sonrası yeniden yapılan yargılamada Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan'a 20 yıl, maden mühendisleri Adem Ormanoğlu ve Efkan Kurt'a 12 yıl 6'şar ay hapis cezası verilmiş, Haluk Evinç ise beraat etmişti. Tamamlanan yeniden yargılama sürecinde 4 Nisan 2022'de yerel mahkemenin kararını onamıştı.

Ayrıca olayda ihmalleri bulunduğu suçlamasıyla 28 kamu görevlisi hakkında Soma Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianame Soma 2. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: İHA

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