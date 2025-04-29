Dışişleri Bakanlığı Açıkladı! Yemen’de Liman Saldırısında Mahsur Kalan Türklerin Durumu Nasıl?

Amerika Birleşik Devletleri, 17 Nisan akşamında Yemen’in Husilerin kontrolündeki Hudeyde kıyısında bulunan Ras İsa Limanı’na bir saldırı gerçekleştirmişti. Saldırıda limanda yük boşaltmak için bulunan Türk firmalarına ait gemilerin yakıt tankerleri de zarar görmüştü.

17 TÜRK MÜRETTEBATI VAR

TV100’e konuşan Dışişleri Bakanlığı Kaynakları, Türk vatandaşlarının sağlık durumlarının nasıl olduğunu açıkladı. TV100’den Sertaç Murat Koç’un haberine göre, Dışişleri Bakanlığı Kaynakları saldırı sırasında limanda yer alan Türk vatandaşlarının durumunun iyi olduğunu söyledi. Kaynakların aktardığına göre limandaki 2 Türk gemisinde 17 Türk mürettebatın olduğu öğrenildi.

'ABD İLE TEMAS SÜRÜYOR'

Hem büyükelçiliğin hem de bakanlığın konuyu yakından takip ettiğini vurgulayan kaynaklar ‘Amerika Birleşik Devletleri nezdinde temaslarda bulunulduğunun’ altını çizdi.

12 FARKLI ÜLKEDEN GEMİ

Gemilerin limandan ayrılması için girişimlerin sürdüğü açıklanırken, limanda 12 farklı ülkeden gemi bulunduğu ifade edildi.

NE OLMUŞTU?

Yemen’de büyük bir öneme sahip Ras İsa Limanı 17 Nisan’dan bu yana ABD tarafından bombardımana maruz kalmış, demirli LPG tankeri S.T. OSLO’da çalışan 17 Türk denizci, mahsur kalmıştı. Mürettebattan acil yardım taleplerinin gelmeye devam ettiği, saldırıların da önünün henüz kesilmediği öğrenilmişti.

GÖÇMEN MERKEZİNE SALDIRMIŞTI

Öte yandan ABD ordusu Yemen'in Saada şehrinde bulunan Afrikalı göçmenlerin tutulduğu bir gözaltı merkezine de saldırı düzenlemişti. Saldırıda en az 30 kişinin hayatını kaybettiği belirtilirken, en az 50 yaralının olduğu belirtilmişti.

Kaynak: TV100