Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyle Yolları Ayırdı

ÜST DÜZEY MAAŞLARA YENİ AYAR YOLDA

Volkswagen’in yeniden yapılandırma planı sadece mavi yakalı çalışanları kapsamıyor. Şirketin üst yönetim kademelerinde de kemer sıkma politikası uygulanacak. Buna göre, yönetim kurulu üyelerinin maaşlarında ve yıllık ikramiyelerinde 2025 ve 2026 yıllarında %11'lik bir kesinti yapılacak. Bu indirimin, 2027’de %8,5, 2028’de %6,5 ve 2029’da %5,5 seviyelerine kadar kademeli olarak azaltılması öngörülüyor.