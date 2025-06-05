Otomotiv Devi 35 Bin Kişiyle Yolları Ayırdı
Alman otomotiv devi Volkswagen, Almanya merkezli yeniden yapılanma programında önemli bir dönüm noktasını geride bıraktı. Şirketin 2030 yılına kadar uygulamayı planladığı 35 bin kişilik iş gücü azaltımının yaklaşık 20 bini, gönüllü ayrılıklarla sağlandı.
Kaynak: Haber Merkezi
Altı ay önce duyurulan bu kapsamlı insan kaynakları stratejisi, başta birçok kişi tarafından zorlu bir hedef olarak değerlendirilmişti. Ancak gelinen noktada, gönüllü ayrılmaların beklenenden hızlı gerçekleştiği dikkat çekti.
Wolfsburg’daki merkezde düzenlenen son iç toplantıda İnsan Kaynakları Direktörü Gunnar Kilian tarafından yapılan açıklamaya göre, erken emeklilik ve teşvikli tazminat programları sayesinde yaklaşık 20 bin çalışanla karşılıklı anlaşmaya varıldı. Bu kişilerin resmi işten çıkarmaya maruz kalmadıkları, gönüllü olarak şirketten ayrıldıkları vurgulandı.
PERSONEL AZALTMADA İLK AŞAMA BİTTİ
Bu gelişmeyle birlikte Volkswagen, personel azaltımı hedefinde ilk eşiği geçmiş oldu. Şirket yönetimi, kalan 15 binlik ayrılık hedefini ise önümüzdeki süreçte 1969 ve 1970 doğumlu çalışanlara yönelik özel tekliflerle tamamlamayı planlıyor. Ayrıca, 2026 yılı itibarıyla her yıl alınacak stajyer sayısı da 1400’den 600’e indirilecek. Bu adım, toplam iş gücü maliyetlerinde uzun vadeli bir tasarruf hedefinin parçası.
ÜRETİM VE TESİSLERDE YENİ DÖNEM
Volkswagen’in dönüşüm hamlesi yalnızca personel politikalarıyla sınırlı değil. Şirket, üretim kapasitesini düşen talep doğrultusunda yeniden şekillendiriyor. Bu kapsamda Almanya’daki üretim merkezlerinde çeşitli değişiklikler yapılacak. Emden fabrikası elektrikli modeller ID.4 ve ID.7’yi üretmeye devam ederken, Dresden tesisinde montajı yapılan ID.3 modelinin üretimi durdurulacak. Bu fabrika, ilerleyen dönemde dış firmalara hizmet sunan bir yapıya dönüştürülecek.
ÜST DÜZEY MAAŞLARA YENİ AYAR YOLDA
Volkswagen’in yeniden yapılandırma planı sadece mavi yakalı çalışanları kapsamıyor. Şirketin üst yönetim kademelerinde de kemer sıkma politikası uygulanacak. Buna göre, yönetim kurulu üyelerinin maaşlarında ve yıllık ikramiyelerinde 2025 ve 2026 yıllarında %11'lik bir kesinti yapılacak. Bu indirimin, 2027’de %8,5, 2028’de %6,5 ve 2029’da %5,5 seviyelerine kadar kademeli olarak azaltılması öngörülüyor.