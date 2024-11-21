Husiler'den Türk Gemisine Füze Saldırısı: Dışişleri'nden Kınama Geldi
Türk firmasına ait kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından füze saldırısı düzenlenmişti. Dışişleri Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin kınama geldi. Açıklamada, "Benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulmaktadır" denildi.
Türk firmasına ait kuru yük gemisine Yemen açıklarında Husiler tarafından füze saldırısı düzenlenmişti. Dışişleri Bakanlığı, saldırıya ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamada, "Bir Türk firmasına ait Panama bandıralı Anadolu S adlı kuru yük gemisine Yemen açıklarında seyrederken Husiler tarafından düzenlenen füze saldırılarını kınıyoruz" ifadesi kullanıldı.
Açıklamada, benzer bir hadisenin tekrar yaşanmamasını teminen gerekli girişimlerde bulunulduğu bildirildi.
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