Gümüşhane'de Evlat Dehşeti: Tartıştığı Babasını Bıçakladı

Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde Aydın Doğan Caddesi'ndeki bir çay ocağında akşam saatlerinde Emre Uğur, bilinmeyen nedenle babası Kenan Uğur ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine ruhsal sorunları olduğu iddia edilen Emre Uğur, babasını karın ve göğüs bölgelerinden bıçaklayarak yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Kenan Uğur, ambulansla Kelkit Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Babasını bıçakladıktan sonra olay yerinde bekleyen Emre Uğur ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: DHA