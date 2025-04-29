Ordu'da Korkunç Kaza: Bir Sürücü Yaralandı

Ordu'da meydana gelen feci kaza büyük paniğe yol açtı. Hafif ticari araç ile minibüsün çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Ordu'da Korkunç Kaza: Bir Sürücü Yaralandı

Ordu'nun Ünye ilçesinde Devlet Sahil Yolu Caddesi, sabah saatlerinde meydana gelen şiddetli bir kazayla güne başladı. Günpınarı Mahallesi mevkiinde yaşanan kazada, Tevrat Erim G. yönetimindeki minibüs ile İbrahim T.'nin hafif ticari araç çarpıştı.

Kuvvetli çarpışmanın etkisiyle iki araç da yolun ortasına savrulurken, çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Yaralanan sürücü İbrahim T. hastaneye kaldırıldı.

Ordu'da Korkunç Kaza: Bir Sürücü Yaralandı - Resim : 1

Kaza nedeniyle trafiğin kontrollü olarak sağlandığı cadde, kazaya karışan araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Polis ekipleri kazanın nasıl meydana geldiğini belirlemek için detaylı bir inceleme başlattı.

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Kaynak: İHA

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