Van'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Van'da kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen kazada, sürücü yaralandı. Olay yerine sevk edilen ekipler yaralıyı araçtan çıkartarak hastaneye sevk etti.

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Van'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı

Van'ın Gevaş ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen trafik kazasında, bir otomobil kontrolden çıkarak takla attı. S.İ. idaresindeki araç, Gevaş ilçe çıkışında henüz belirlenemeyen bir nedenle savrularak yoldan çıktı ve takla attı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçta sıkışan sürücü S.İ. bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Van'da Feci Kaza: Otomobil Takla Attı, Sürücü Yaralandı - Resim : 1

Yaralı sürücüye olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye sevk edildi. Tedavi altına alınan S.İ.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Bölgedeki güvenlik önlemleri artırılırken, yetkililer sürücüleri özellikle bu güzergahta dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Kaynak: İHA

Etiketler
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