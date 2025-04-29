Yandex Türkiye’den Medya İçin 'Dijital Trafik' Fırsatı

Yandex Türkiye, yerel medya kuruluşlarına yapay zeka destekli içerik üretimi, geniş dağıtım ağı ve gelir paylaşımı gibi olanaklar sunan yeni yayıncı programını duyurdu. Yandex Gündem üzerinden sunulan bu platform, medya kuruluşlarına alternatif bir trafik kaynağı ve sürdürülebilir dijital büyüme imkanı sağlıyor.

Yandex Türkiye’den Medya İçin 'Dijital Trafik' Fırsatı

Yandex Search Türkiye, yerel medya kuruluşları için alternatif bir trafik kaynağı sunan yeni yayıncı programını duyurdu. İstanbul'da tanıtılan program, yayıncılara Yandex Gündem üzerinden içeriklerini paylaşma, görünürlüklerini artırma ve yapay zeka destekli araçlarla içerik üretimini optimize etme imkânı sağlıyor.

Yapay zekâ destekli haber akışı Gündem, içerikleri yayıncının orijinal kaynağına yönlendirerek içerik mülkiyetini koruyor ve Yandex'in farklı kanallarında geniş erişim sunuyor. Ayrıca, içerik üretimini kolaylaştıran ve SEO uyumlu öneriler sunan “Yazeka” aracı da yayıncıların kullanımına açıldı.

Yandex Türkiye’den Medya İçin 'Dijital Trafik' Fırsatı - Resim : 1

Televizyon ve radyo yayıncıları için geliştirilen “Medya için Yandex” ise kullanıcı aramalarına göre anlık trend içerikler sağlayarak yayınlara yeni bir boyut kazandırıyor.

Yandex, 2025 sonunda yayıncılarla gelir paylaşımına başlamayı planlarken, şu anda beta sürecindeki program görünürlük, performans takibi ve sürdürülebilir içerik üretimi açısından önemli avantajlar sunuyor. Şirket, Türkiye'de şeffaf, etik ve yayıncı dostu bir dijital medya ekosistemi inşa etmeyi hedefliyor.

Yandex Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Alexander Popovskiy, medya kuruluşlarının emeğine büyük değer verdiklerini belirtti.

Hedeflerinin yayıncıların kendileriyle birlikte büyüyebilecekleri ve Yandex ekosisteminin Türkiye'deki genişlemesinden yararlanabilecekleri bir "kazan-kazan" ortamı yaratmak olduğunu kaydeden Popovskiy, "120'nin üzerinde yayıncımızın içerikleri bizim büyümemize katkı sağlıyor, buna karşılık biz de büyüdükçe onlara kaliteli trafik kazandırıyoruz" ifadesini kullandı.

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Kaynak: AA

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