Fenomen Mükremin Gezgin Hakkında Flaş Karar! Cezası Belli Oldu
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın hakkında 'hayasızca hareketler' ve 'müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulunmasının ardından gözaltına alınan fenomen Mükremin Gezgin'e ev hapsi cezası verildi.
Fenomen Mükremin Gezgin, erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.
Kaynak: DHA
Son Güncelleme: