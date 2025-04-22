Görüntüler Gündem Olmuştu... Bakanlık Düğmeye Bastı: Fenomen Mükremin Gezgin'e Suç Duyurusu!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, sosyal medya fenomeni Mükremin Gezgin için harekete geçti. Bakanlığın, Mükremin Gezgin hakkında çocuklara ‘ben kadınım değil mi?’ diye sorduğu videolar sebebiyle suç duyurusunda bulunacağı öğrenildi.

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Özelikle TikTok’ta yayınladığı videolarla geniş kitleler tarafından tanınan fenomen Mükremin Gezgin, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın radarına girdi.

ÇOCUKLARA 'BEN KADINIM DEĞİL Mİ' DİYE SORMUŞTU

Mükremin Gezgin'in son paylaşımında erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" soru sorduğu anlar yer almıştı. Söz konusu paylaşım üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Gezgin hakkında suç duyurusunda bulunacağı aktarıldı.

SEBEP 'HAYASIZCA HAREKETLER' VE 'MÜSTEHCENLİK'

Bakanlığın Gezgin hakkında TCK’nın 225. maddesinde yer alan ‘hayasızca hareketler’ ve ‘müstehcenlik’ suçlarından suç duyurusunda bulunacağı ifade edildi.

Kaynak: İHA

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