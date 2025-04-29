CHP'li Ömer Fethi Gürer'den '6 Şubat' Önergesi

İstanbul'u beklediği söylenen büyük deprem, 23 Nisan'da yaşanan 5.9 ve 6.2 büyüklüğündeki sarsıntılar sonrası öncelikli gündem haline gelirken, ülkedeki deprem gerçeği yeniden tartışılmaya başlandı. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023 depremleri sonrası yapılanlarla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı'na bir soru önergesi verdi.

GÜRER'DEN SORU ÖNERGESİ

CHP'li Ömer Fethi Gürer, bilhassa yardımların kapsamı, konut yapım durumu ve uluslararası yardımların durumuyla alakalı şu soruları sordu:

"İş insanlarının bağış tutarları, yapılan bina sayısı ve toplam nakit yardım miktarı nedir?

Kamu bankalarının yaptığı konut sayısı ve sağladıkları parasal katkı ne kadardır?

Deprem bölgesine iki yıl içinde bütçeden ayrılan toplam tutar ve devlet tarafından doğrudan yapılan bina sayısı nedir?

Vatandaşlardan toplanan yardımların toplam tutarı ve bu yardımlarla yapılan konut sayısı nedir?

Yurt dışından sağlanan toplam maddi destek miktarı ve bu desteklerle yapılan konut sayısı nedir?

Yurt dışında yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının sağladığı maddi destek miktarı nedir?

Televizyon kampanyalarıyla toplanan desteklerin tahsil edilen miktarı ve bu desteklerle yapılan konut sayısı nedir?"

BAKANLIKTAN YANIT GELDİ

Ömer Fethi Gürer'in sorularına Bakan Kurum'dan yanıt geldi. Bakanlık tarafından, 6 Şubat depremlerinde büyük hasar alan 11 kentte şimdiye dek 201 bin 580 bağımsız bölümün hak sahiplerine verildiğinin belirtildiği yanıtta, "2025 yılı sonuna kadar 453 bin bağımsız bölümün tamamlanarak hak sahiplerine teslim edilmesi planlanmaktadır" denildi.

Bakan Kurum'un yanıtında, AFAD ve TOKİ iş birliğiyle olan çalışmaların devam ettiği, öncelikli olarak ciddi hasar alan kentlerde kentsel dönüşüm projelerinin sürdüğü bildirildi. Diğer yandan afette orta ve üzeri hasarlı olduğu tespit edilen yapıların tekrar yapılması için de 7452 sayılı Kanun kapsamında hibe ve kredi destekleri verildiği aktarıldı.

Murat Kurum, depremden maddi olarak zarar gören vatandaşların kayıplarının giderilmesi için hak sahibi tercihlerinin de gözetilmesiyle Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) koordinesinde çalışmaların devam ettiğini işaret etti.