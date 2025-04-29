Mayıs 2025 Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? Celp ve Sevk Takvimi Belli Oldu
Mayıs 2025 celp dönemi kapsamında silahaltına alınacak yükümlülerin askerlik yerleri 30 Nisan 2025 tarihinde açıklanacak. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından yapılan duyuruya göre, er, yedek subay ve yedek astsubay aday adaylarının görev yapacakları birlikler bu tarihte belli olacak.
Sınıflandırma sonuçları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla “Er Sınıflandırma Sonucu”, “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu” ya da “Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu” başlıkları altından görev yerlerini öğrenebilecek.
SINIFLANDIRMA TEKRARLANMAYACAK
MSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bir kez sınıflandırılan yükümlüler bu işleme yeniden tabi tutulmayacak. Ancak önceki dönemlerde yedek subay ya da astsubay adaylığına ayrılmasına rağmen, mazeretsiz olarak birliğine katılmayan yükümlüler er statüsünde askere sevk edilecek.
SEVK TARİHLERİ ÜÇ GRUP HALİNDE UYGULANACAK
2025 yılı celp ve sevk takvimi de netleşti. Belirlenen tarihler şu şekilde:
Yedek Subay / Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 8 Mayıs 2025
Er (2. Grup): 12 Haziran 2025
Er (3. Grup): 10 Temmuz 2025
İlk grupta yer alan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından sevk belgelerini e-Devlet’ten ya da askerlik şubelerinden temin edebilecek. İkinci ve üçüncü gruplar ise sevk tarihinden 10 gün önce bu belgeleri alabilecek.
Kaynak: Haber Merkezi