Mayıs 2025 Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak? Celp ve Sevk Takvimi Belli Oldu

Sınıflandırma sonuçları yalnızca e-Devlet sistemi üzerinden erişime açılacak. Adaylar, www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla “Er Sınıflandırma Sonucu”, “Yedek Subay Sınıflandırma Sonucu” ya da “Yedek Astsubay Sınıflandırma Sonucu” başlıkları altından görev yerlerini öğrenebilecek.

SINIFLANDIRMA TEKRARLANMAYACAK

MSB tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, bir kez sınıflandırılan yükümlüler bu işleme yeniden tabi tutulmayacak. Ancak önceki dönemlerde yedek subay ya da astsubay adaylığına ayrılmasına rağmen, mazeretsiz olarak birliğine katılmayan yükümlüler er statüsünde askere sevk edilecek.

SEVK TARİHLERİ ÜÇ GRUP HALİNDE UYGULANACAK

2025 yılı celp ve sevk takvimi de netleşti. Belirlenen tarihler şu şekilde:

Yedek Subay / Astsubay Adayları ve Er (1. Grup): 8 Mayıs 2025

Er (2. Grup): 12 Haziran 2025

Er (3. Grup): 10 Temmuz 2025

İlk grupta yer alan yükümlüler, sınıflandırma sonuçlarının açıklanmasının ardından sevk belgelerini e-Devlet’ten ya da askerlik şubelerinden temin edebilecek. İkinci ve üçüncü gruplar ise sevk tarihinden 10 gün önce bu belgeleri alabilecek.

Kaynak: Haber Merkezi