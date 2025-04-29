Ne Doktor Ne Mühendis! Patronlar Yana Döne Eleman Arıyor: Maaşı En Az 80 Bin Liradan Başlıyor

GARSON MAAŞI EN AZ 80 BİN LİRA OLDU

Garsonluğun neden bu kadar çok arandığına dair yapılan değerlendirmelerde dikkat çekici tespitler ortaya çıktı. Uzmanlar, deneyimli bir garsonun maaşının bugün en az 80 bin TL’ye ulaştığını belirtiyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, mesleğini iyi yapan bir garsonun, masa başında çalışan birçok üniversite mezunundan daha fazla kazanç elde ettiğini vurguladı.