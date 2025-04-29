Ne Doktor Ne Mühendis! Patronlar Yana Döne Eleman Arıyor: Maaşı En Az 80 Bin Liradan Başlıyor
İŞKUR’un 2024 yılı Türkiye İşgücü Piyasası Araştırması’na göre, işverenlerin personel bulmakta en çok zorlandığı mesleklerin başında garsonluk geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
Listenin üst sıralarında ayrıca dikiş makineciliği, kaynakçılık, temizlik görevliliği, sıvacılık, satış danışmanlığı, şoförlük ve gazaltı kaynakçılığı da yer aldı. Özellikle hizmet sektöründe, nitelikli ve deneyimli garson bulmakta ciddi zorluk yaşanıyor.
GARSON MAAŞI EN AZ 80 BİN LİRA OLDU
Garsonluğun neden bu kadar çok arandığına dair yapılan değerlendirmelerde dikkat çekici tespitler ortaya çıktı. Uzmanlar, deneyimli bir garsonun maaşının bugün en az 80 bin TL’ye ulaştığını belirtiyor. Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, mesleğini iyi yapan bir garsonun, masa başında çalışan birçok üniversite mezunundan daha fazla kazanç elde ettiğini vurguladı.
SEKTÖRDE PERSONEL AÇIĞI ARTIYOR
Raporda öne çıkan diğer meslek gruplarının çoğunun "mavi yaka" olarak tanımlanabilecek alanlardan oluşması, sektörel personel açığının geleneksel mesleklerde daha da derinleştiğini gösteriyor. Özellikle turizm, hizmet ve üretim sektörlerinde tecrübeli iş gücüne olan ihtiyaç gün geçtikçe daha da belirginleşiyor.