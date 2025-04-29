Siber Çetelerin Korkunç Tuzağı: Çalışmaya Gittiğiniz Ülkede Esir Olabilirsiniz

Son dönemde sosyal medya üzerinden artan dolandırıcılık yöntemlerine dikkat çeken Adli Bilişim Uzmanı Avukat Emre Akman, siber çetelerin Türkiye ve Avrupa Birliği bayraklarıyla güven oluşturarak, vatandaşları Kamboçya'ya köle iş gücü olarak göndermek için tuzak kurduklarını belirtti.

Çetelerin, vaadettikleri cazip çalışma şartlarıyla vatandaşları Kamboçya'ya çektiğini ve orada adeta bir "hapishane" gibi işkencelere maruz bıraktığını vurgulayan Akman, bu tür tuzakların hayat kurtarıcı olabilecek bir araştırma ve sorgulama yapmadan kabul edilmemesi gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

DEHŞETE DÜŞÜREN TUZAK!

Yüksek maaşlar, iyi şartlar gibi sunulan her detay aslında kurbanı kandırmak için birer yem. Korkutucu olan ise her şeyin yasal ve profesyonel görünüyor olması. Avukat Emre Akman korkunç tuzağa ilişkin şu bilgiyi paylaştı:

"Son zamanlarda siber çetelerin sosyal medya hesapları üzerinden vatandaşları köle olarak kullanmak için yaptıkları bazı eylemler gelişmeye başladı. Sosyal medya üzerinden bu siber çeteler, Türkiye ve Avrupa Birliği bayraklarını yan yana koyarak bir güven oluşturup kendilerine başvuran kişilere aylık bin 500 ile 2 bin dolara kadar maaş, sigorta, kalacak yer ve tüm ihtiyaçların karşılanacağını söyleyerek Kamboçya'ya çalışmaya çağırıyorlar. Tabii dolar bazlı olarak bunu gören vatandaşlarımız, iyi çalışma şartları altında çalışmak için bu siber çetelere ulaşıyor. Bu siber çetelere ulaşıldığında herhangi bir şekilde sizin anlamanız mümkün olmuyor tuzağa düştüğünüzü. Sosyal medyada ne gördüyseniz bütün şartları sağlayacaklarını size telefonda iletiyorlar. Zaten Türkçe konuşuyorlar. Sizin uçak biletinize kadar alıp Kamboçya'ya transferinizi sağlıyorlar.

Siz Kamboçya'ya indiğinizde havaalanından belli bir ekip karşılıyor. Sizi lojman diye götürdükleri yer aslında kendilerinin Kamboçya'da inşa etmiş olduğu bir hapishane gibi düşünelim oraya bırakıyorlar. Sosyal medya hesaplarında lanse ettikleri görüntülerin aslında bir hapishane olduğunu oraya giden Türk vatandaşlar ne yazık ki başlarına gelince anlıyor."

'BU AĞ ÇİN MERKEZLİ'

Siber çetenin ağının tehlikesine dikkat çeken Akman, "Bu siber çete ise genelde Çinlilerin kontrolünü oluyor. Çinlilerin asıl amacı, Türkiye üzerinden Türk vatandaşlarını Kamboçya'ya esir edip, Türk vatandaşlarını sosyal medya üzerinden dolandırmak. Farklı bir siber dolandırıcılık olayında paranız gider ama burada hayatınızla bunu ödeyebilirsiniz" dedi.

'İNANMAYIN'

Dolandırıcılıkla elde edilen paranın, kripto para yoluyla Kapalıçarşı’ya aktarıldığını oradan da çeşitli yöntemlerle aklandığını söyleyen Akman şu uyarıda bulundu:

"Ayrıca Kamboçya'dan Türk vatandaşları dolandırıldığında bu paralar ilk önce kripto üzerinden Kapalıçarşı'ya gidiyor. Kapalıçarşı'dan da farklı yöntemle paralar aklanıyor. Büyük bir kara para trafiği var ve bu Kamboçya'daki vatandaşların yani siber çetelerin kullanmış olduğu taktikler de tamamen IBAN kiralama, hesap kullandırma şeklinde tekrardan gündemimizde. Görüldüğü üzere mağduriyet yaşanıyor. Bu siber çete de bu hesap kiralama işleriyle uğraşıyor. Biz buradan vatandaşlarımıza sosyal medya üzerinden bu olağanüstü şartlar gördüklerinde inanmamalarını, en azından bir sorgulamalarını, araştırmalarını ve böyle böylesine ciddi bir çetenin eline düşmemelerini öneriyoruz."

Kaynak: İHA