Camdan Düşen 2 Yaşındaki Çocuk Yaralandı

Olay, Huzur Mahallesi 17’nci Sokak’ta öğle saatlerinde yaşandı. Küçük Azra, ailesi mutfakta bulunduğu sırada oyun oynadığı odada açık bırakılan pencereye çıktı. Bir anda dengesini kaybeden çocuk, yaklaşık 4 metre yükseklikten beton zemine düştü.

Çığlıkları duyan ailesi hızla dışarı çıkarken, durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Azra, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan küçük çocuğun hayati tehlikesinin bulunmadığı ve sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA