Anayasa Mahkemesi'nden Otizmli Öğrenciye Eğitim Veren Okul İçin Karar! İhlal Sayıldı

Ankara'da otizm tanısı konulan bir lise öğrencisinin ailesi, çocuklarını 2012 yılında bir eğitim ve uygulama okulunda otizmli bireyler için açılan sınıfa kaydettirdi.

Sınıf öğretmeninin daha sonraki süreçte uzun dönemli rapor almasının ardından sınıf kapatıldı. Kaydı silinen otizmli öğrenci rehabilitasyon merkezinde eğitim görmeye başladı.

2013 eğitim-öğretim yılı başında otizmli bireyler için açılan sınıfın yeniden faaliyete geçmesi üzerine okul, aileye yeniden kayıt yaptırabileceğini söyledi. Otizmli öğrenci 2013 eğitim-öğretim yılının ikinci döneminde okulda yeniden eğitim görmeye başladı.

MANEVİ TAZMİNAT DAVASI AÇTI

Öğrencinin ailesi, verilen eğitimin hem saat hem de içerik yönünden yetersiz olduğunu öne sürerek kurum hakkında 17 Eylül 2013 tarihinde manevi tazminat davası açtı.

İdare Mahkemesi, öğrencinin ücretsiz eğitim gördüğünü, eğitim giderlerinin Millî Eğitim Bakanlığınca karşılandığını belirterek manevi tazminat davasını reddetti.

GEREKÇE KESİNLEŞTİ

İdare Mahkemesi kararının temyiz edilmesi üzerine, Danıştaya gelen ret kararı, Danıştay’ın temyiz ve karar düzeltme incelemelerinden geçerek kesinleşti.

'EĞİTİM HAKKI İHLAL EDİLDİ'

Davanın reddedilmesinin ardından baba, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu. Baba otizmli bireyin yeterli eğitim görememesinden doğan manevi zararın karşılanmaması nedeniyle eğitim hakkının ihlal edildiğini öne sürdü.

Anayasa Mahkemesi, başvurucunun eğitim hakkının ihlal edildiğine, kararın bir örneğinin eğitim hakkı ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden yargılama yapılmak üzere Samsun 1. İdare Mahkemesine gönderilmesine karar verdi.

SINIFIN KAPATILMASINA DİKKAT ÇEKTİ

Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, somut olayda başvurucunun çocuğunun belirli bir süre okulda eğitim görememesinin nedeninin, otizmli bireyler için açılan sınıfın sonradan ortaya çıkan bir nedenle kapatılması olduğu ifade edildi.

Kaynak: ANKA