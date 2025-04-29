Astsubayın Kahreden Ölümü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde halı saha maçı sonrası fenalaşan Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Astsubayın Kahreden Ölümü

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde görev yapan Jandarma Astsubay Üstçavuş Kadir Açar, arkadaşlarıyla oynadığı halı saha maçının ardından fenalaşarak hayatını kaybetti.

Olay, dün öğle saatlerinde meydana geldi. Halı saha maçının ardından rahatsızlanan Açar, ilk müdahalesinin ardından kaldırıldığı Çemişgezek Devlet Hastanesi’nde yaşamını yitirdi. İlk bulgular, kalp krizi geçirdiğini gösterirken, kesin ölüm sebebi otopsi sonrası belirlenecek.

Tunceli Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu sosyal medya üzerinden yayımladığı mesajda, Açar için taziye dileklerinde bulunarak, ailesine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.

Kaynak: DHA

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