Mardin'de Feci Kazada Tır Şoförü Yaralandı

Mardin'de kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu sürücü ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün tedavisi sürerken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Mardin'de Feci Kazada Tır Şoförü Yaralandı

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir tır devrildi, sürücü ağır yaralandı.

Kaza, İpekyolu üzerindeki Derik Kavşağı'nda gerçekleşti. Plakası henüz belirlenemeyen tırın devrilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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