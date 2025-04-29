Elazığ’da Depremzedelerin Konteyner Kent Çığlığı: 'Gidecek Yerimiz Yok'

Elazığ’da 2020 depremi ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremlerinden etkilenen yaklaşık 250 dar gelirli ailenin barındığı Kırklar Mahallesi’ndeki konteyner kentin boşaltılması için Elazığ Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından tebligat gönderildi. Çoğunluğu kiracı ve ekonomik güçlük çeken depremzedeler, tahliye kararını protesto ederek, “Gidecek yerimiz yok” diyerek yetkililerden kalıcı çözümler beklediklerini ifade etti.

'NEREYE GİDECEĞİZ?'

Konteyner kent sakinlerinden Abdullah Bağ, yaşadıkları çaresizliği dile getirdi:

“Maraş depreminden beri buradayız. Biz yoksul, kiracı insanlarız; kiralık ev tutacak gücümüz yok. Devlet bizi çıkarsa, eşyalarımızı nereye götüreceğiz? Bize cüzi kirayla bir yer tahsis edilse hemen çıkarız. En düşük kira 10 bin lira. Emekli maaşımla nasıl geçineyim? Daha kötü durumda olanlar var. Evi olanlar tespit edilsin, ama garibanlar mağdur edilmesin.”

‘İSRAİL'İN GAZZE’YE YAPTIĞI GİBİ’

Sosyal yardımlarla geçinen Adnan Topuz, işsiz olduğunu ve barınma sorunu yaşadığını belirterek, “Gidecek yerimiz yok, çaresiziz. Elektriği, suyu keseceklerini söylüyorlar. Kapıları kapatıyorlar. Bu, İsrail’in Gazze’ye yaptıklarına benziyor. Müslümanız, buranın halkıyız. Devletin verdiği 4 bin 500 liralık kartla geçiniyorum. Daimi iş ve barınma yeri istiyoruz” dedi.

'23 SENEDİR OY VERİYORUM, İNSAN YERİNE KONMUYORUM'

Yüzde 48 engelli bir emekli vatandaş, duygusal bir çağrıda bulundu:

“14 bin lira maaş alıyorum, kiralar 12-13 bin. Üniversitede okuyan kızımı nasıl geçindireyim? Bize kira öder gibi ev versinler. Suları, elektriği keseceklermiş. Vali’ye sesleniyorum: Evi olanları çıkarsınlar. 23 senedir oy veriyorum, ama insan yerine konmuyorum. Devlet vatandaşına bunu yapar mı?”

'EN DÜŞÜK KİRA 10 BİN, GÜCÜMÜZ YOK'

Evleri 2020 depreminde yıkılan bir başka depremzede, “7 bin lira maaşım var, eşyam yok. Kiralık ev tutamıyorum. Sürekli ‘Çıkaracağız’ diye kağıt veriyorlar. Taşınacak gücüm yok. En düşük kira 10-13 bin lira. Devlet bize ev versin,” diyerek yardım istedi. Müzehher Mutlu ise, “Kiralık ev aradık, köylerde bile ahır gibi yerler 6-7 bin lira. Çözümsüzüz. Okullar kapanana kadar kalalım” diye konuştu.

'MAĞDURLAR EN SONA BIRAKILACAK'

AFAD yetkilileri, konteyner kentin Kolordu’ya ait arsada bulunduğunu ve sözleşmesi sona eren alanın iade edileceğini belirtti. Yetkililer, “2-3 evi, arabası olanlar hâlâ burada. Tahliye, konut çıkanlardan başlayacak. Yaşlı, hasta, engelli ve dezavantajlı gruplara hassasiyet gösteriyoruz. Mağduriyeti olanlar en sona bırakılacak” açıklamasını yaptı.

Kaynak: ANKA