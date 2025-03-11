Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı

6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinden en çok etkilenen illerden biri olan Hatay'ın Defne ilçesindeki bir konteynerde yangın çıktı. Depremzede ailenin yaşadığı konteyner yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangında yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.

Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yangın çıktı. Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Felaketin Üstünden 2 Yıl Geçti, Depremzedeler Hala Ev BekliyorFelaketin Üstünden 2 Yıl Geçti, Depremzedeler Hala Ev BekliyorGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Hatay 6 Şubat depremleri Depremzede Yangın
Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor Tenceredeki Yanık Lekeleri Anında Temizliyor! Ovalamaya Dahi Gerek Kalmıyor, Silgi Gibi Siliniyor
Sürece Dair Flaş Gelişme! Güvenlik Kaynakları Açıkladı: Terör Örgütü Yöneticilerine Af Var mı? Sürece Dair Flaş Gelişme! Güvenlik Kaynakları Açıkladı: Terör Örgütü Yöneticilerine Af Var mı?
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: 'Asla Affetmeyeceğiz' Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Başını Taşla Ezerek Öldürdü Her Satırı Korkunç! Denizli'de Evlat Vahşeti: Babasını Canice Katletti
Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi: 'Asla Affetmeyeceğiz' Emeklilerden Bayram İkramiyesi Tepkisi
Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı: 'Daha Tarihi Belli Olmayan Seçim İçin...' Mansur Yavaş'tan Çok Konuşulacak Adaylık Çıkışı
Vatikan'dan Papa'nın Sağlık Durumuna İlişkin Yeni Açıklama Papa'nın Sağlık Durumunda Yeni Gelişme
Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı