Depremden Sonra Yangın: Aile İkinci Kez Yuvasız Kaldı

Hatay'ın Defne ilçesi Çekmece Mahallesi’nde bulunan konteyner kentte yangın çıktı. Depremzede ailenin yaşadığı konteynerde çıkan yangını gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Çıkan yangından dolayı konteyner kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA