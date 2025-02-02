Felaketin Üstünden 2 Yıl Geçti, Depremzedeler Hala Ev Bekliyor

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçti. Depremlerde az 53 bin 725 kişi hayatını kaybetti, 107 bin 213 kişi yaralandı. Depremde evini ve 10’dan fazla akrabasını kaybeden depremzede Çiğdem Rençber, TOKİ konutlarının bir an önce teslim edilmesini isterken, 21 metrekare konteynerde 4 kişi yaşadıklarını belirterek bu durumun oldukça zor olduğunu ifade etti.

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38 yaşındaki depremzede Çiğdem Rençber, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 2 yıl geçmesinin ardından yaşadıkları koşullara dair düşüncelerini dile getirdi.

Rençber, "Biz depremde çok fazla yakınımızı kaybettik. Evet biz kurtulduk ama birçok insan öldü. Biz bir daha böyle bir acının yaşanmasını istemiyoruz. Konteyner kentte yaşamak gerçekten zor. Umuyoruz ki TOKİ’ler bir an önce teslim edilir ve biz de orada yaşarız. Hem soğuk, hem altyapı sorunları var, hem elektrik sorunları var. Konteyner toplam 21 metrekare. 21 metrekarede yaşamak gerçekten zor bir durum. Biz yine de ‘iyi ki depremden kurtulduk’, ‘iyi ki yaşıyoruz’ diyoruz. Ama ölenler için çok üzülüyoruz" diye konuştu.

‘BİR İNSANIN ÖLMESİ BASİT BİR ŞEY DEĞİL’

Rençber, müteahhitlere ve hükümete çağrı yaparak, "Bundan sonra yapılan binaların sağlam olmasını istiyoruz. Gerçekten insan hayatı çok ucuz değil. Bir insanın ölmesi basit bir şey değil. Ardında bıraktığı acılar, insanlar, yaşayamadığı hayatlar... İnsan hayatının güvence altına alınmasını istiyoruz. Adıyaman kolay şeyler yaşamadı" dedi.

Yer bilimci Profesör Dr. Naci Görür’ün geçen günlerde konteyner kente ziyaret gerçekleştirdiğini belirten Rençber, "Başka bir depremin olabileceğini söyledi. Bunun için hükümetin hazırlıklı olmasını ve gerekli tedbirleri almasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

'HEPSİ YENİ BİNAYDI'

10’dan fazla akrabasını depremde kaybettiği söyleyen Rençber, "Hepsi yeni binalardaydı. Yeni yapılan bir bina nasıl çöküyor ve insanlar ölüyor. Bunu anlamak zor" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: ANKA

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