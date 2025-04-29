Bakan Bayraktar Açıkladı! Avrupa’daki Elektrik Krizi Türkiye’yi Etkiler mi?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'da dün yaşanan elektrik kesintisinin Türkiye üzerinde etkili olup olmayacağına ilişkin flaş bir açıklama yaptı.Bakan Bayraktar ‘Bizde Avrupa Sistemi'ne bağlıyız. Şu anda sıkıntıdan etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta’ dedi.

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Bakan Bayraktar Açıkladı! Avrupa’daki Elektrik Krizi Türkiye’yi Etkiler mi?

İspanya, Portekiz, Fransa ve Belçika’da dün yaşanan elektrik krizi sonrasında İspanya’da ohal ilan edilmiş, tren ve uçak seferleri acilen durdurulmuştu. Avrupa’daki elektrik alarmının ardından gözler Türkiye’de benzer bir krizin yaşanıp yaşanmayacağına çevrilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Avrupa'da dün yaşanan elektrik kesintisinin Türkiye üzerinde etkili olup olmayacağına ilişkin flaş bir açıklama yaptı.

Bakan Bayraktar Açıkladı! Avrupa’daki Elektrik Krizi Türkiye’yi Etkiler mi? - Resim : 1

'BİZİ DE ETKİLEYECEK DURUMDA'

Türkiye'nin Avrupa ile aynı dağıtım ağı içerisinde yer aldığı hatırlatan Bakan Bayraktar ‘Bizde Avrupa Sistemi'ne bağlıyız. Şu anda sıkıntıdan etkilenmedik ama bizi etkileyecek boyutta. Çünkü biz de Avrupa'nın sitemine bağlıyız. Allah'tan biz en uçtayız’ dedi.

Bakan Bayraktar Açıkladı! Avrupa’daki Elektrik Krizi Türkiye’yi Etkiler mi? - Resim : 2

'BÜYÜK SIKINTI, BAYA BÜYÜK'

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Bakan Bayraktar şunları söyledi: Talep fazla olmayınca rüzgar ve güneşin aşırı üretimini yönetemediler de deniyor, Fransa'da enterkonneksiyon sistem de kendini emniyete almak için kesmiş. Böyle şeylerden bahsediliyor. Büyük sıkıntı, baya büyük çaplı bir şey.

Bakan Bayraktar Açıkladı! Avrupa’daki Elektrik Krizi Türkiye’yi Etkiler mi? - Resim : 3

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Kaynak: AA

Etiketler
İspanya Alparslan Bayraktar Fransa Portekiz Avrupa
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