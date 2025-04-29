Yol Çalışmasında Korkunç Keşif! Görenlerin Eli Ayağı Titredi… Acilen Durduruldu

Aydın'ın Efeler ilçesinde bulunan ve ilk yerleşim yerlerinden olduğu düşünülen Tralleis Antik Kenti’nde yapılan yol çalışmasında şaşırtan bir olay yaşandı. Çalışmalarda insan kemiklerinin bulunduğu bir mezar tespit edildi. Mezarda aynı zamanda kremasyon küpleri de bulundu. Yol çalışmaları durdurulurken, alanda inceleme başlatıldı.

Mahalle sakinlerinin uzun süredir asfaltlanmasını istediği yolda çalışmanın durdurulması tepki toplarken, Aydın Arkeoloji Müzesi ekipleri bölgede araştırma başlattı.

'ODA MEZARI ÇIKTI'

Kemer Mahalle Muhtarı Hüseyin İncitme, şunları söyledi: Mahallemizde Kemer Bulvarı üzerinde Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yol çalışması başladı. Yol çalışmasına istinaden mahallemizin sit alanı olmasından dolayı zaman zaman böyle yapılarla karşılaşabiliyoruz. Çalışmanın başlamasına istinaden böyle bir eski yapı oda mezarı diyebileceğimiz eski yapı çıktı. Büyükşehir Belediyemizden Allah razı olsun. Uzun zamandır Kemer mahallesinin yollarının yapılması gerekiyordu. Böyle bir asfalt çalışmasının Kemer'e çok değer kazandıracağını ben muhtar olarak inanıyorum.

'İMAR PLANI GÜNCELLENMELİ'

İmar planının en son 2012 yılında yapıldığını ve güncellenmesi gerektiğini ifade eden muhtar, ‘Çok üzgünüm. Böyle bir çalışmanın başında sit alanı olmasından dolayı, bir mezarın çıkmasından dolayı çok üzgünüm, inşallah en kısa zamanda bu gereken çalışmaları yapılır. Yol yapımına başlanır. En son 2012 yılında yapılan koruma amaçlı imar planının artık güncellenmesi yeni Kemer muhtarı olarak talep ediyorum’ dedi.

Kaynak: İHA