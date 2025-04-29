Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ 98 Gün Sonra Hakim Karşısında

'Cumhurbaşkanına hakaret' suçlamasıyla yargılanan ve hakkında 4 yıl 8 aya kadar hapis cezası istenen Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, 98 gün sonra hakim karşısına çıkıyor. Duruşma öncesi adliye koridorları doldu.

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Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçlamasıyla 4 yıl 8 aya kadar hapis istemiyle hakkında açılan davada İstanbul 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 98 gün sonra bugün hakim karşısına çıkıyor.

Özdağ'ın duruşmasını takip etmek için CHP Genel Başkanı Özgür Özel de adliyeye geldi. Özel'in yanında öldürülen eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş de yer aldı.

Zafer Partisi Lideri Ümit Özdağ 98 Gün Sonra Hakim Karşısında - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 19 Ocak 2025’te Antalya’da düzenlenen İl Başkanları İstişare Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yönelik sarf ettiği sözler nedeniyle önce “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasıyla gözaltına alınmış, ardından soruşturma “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasıyla genişletilmişti. Özdağ, bu konuşmasında, “Son bin yılda gerçekleşen hiçbir Haçlı Seferi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ve AKP’nin Türk milletine ve Türk devletine verdiği zararı vermemiştir” gibi ifadeler kullanmış, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan döneminde Türk milletinin dinî inançlarının zarar gördüğünü ve sığınmacı politikalarının Türk kültürünü tahrip ettiğini söylemişti.

20 Ocak 2025’te Ankara’da bir restoranda yemek yerken gözaltına alınmış, İstanbul’a götürülerek emniyette ifade vermiş ve sağlık kontrolünden geçirilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Özdağ’ın konuşmasının yanı sıra 2020’den itibaren sosyal medya paylaşımlarını da incelemeye almış, özellikle mültecilerle ilgili paylaşımlarının “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçu oluşturduğunu değerlendirmişti. Savcılık, 2022’de Süleyman Soylu’nun Suriyeliler için İdlib’de yapılan evlerle ilgili paylaşımına Özdağ’ın verdiği yanıt ve 2024’te Kayseri’de sığınmacılarla ilgili olaylara dair yorumlarını delil olarak sunmuştu.

21 Ocak 2025’te Çağlayan Adliyesi’nde ifade veren Özdağ, “Cumhurbaşkanına hakaret” suçlamasından serbest bırakılmış, ancak “halkı kin ve düşmanlığa tahrik” suçlamasından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Mahkeme, Özdağ’ın sosyal medya paylaşımlarının ve konuşmalarının halkı kışkırtıcı nitelikte olduğuna hükmetmiş ve tutuklama kararı vermişti. Özdağ, bu karar üzerine Silivri’deki Marmara Cezaevi’ne gönderilmişti.

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Kaynak: Haber Merkezi

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