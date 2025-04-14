Ümit Özdağ'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'ın 'zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla yargılandığı davanın duruşma tarihi belli oldu. Özdağ, 11 Haziran 2025'te hakim karşısına çıkacak.

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Ümit Özdağ'ın Hakim Karşısına Çıkacağı Tarih Belli Oldu

Silivri Marmara Cezaevi’nde tutuklu bulunan Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. Özdağ'ın 11 Haziran'da hakim karşısına çıkmasına karar verildi.

NE OLMUŞTU?

19 Ocak'ta partisinin il başkanları istişare toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle ‘Cumhurbaşkanına hakaret’ suçundan hakkında resen soruşturma başlatılan Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçundan tutuklanmıştı.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENMİŞTİ

İstanbul Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Ümit Özdağ’ın hakkında 78 gün sonra hazırlanan iddianamede ‘zincirleme şekilde basın yoluyla halkı kin ve düşmanlığa tahrik’ suçlamasıyla 1 yıl 10 ay 15 günden 7 yıl 10 ay 15 güne kadar hapsi istendi.

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Kaynak: Haber Merkezi

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